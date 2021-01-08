İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Payitaht Abdülhamid'e katılan Alara Turan Kimdir? Fatma Sultan karakteri kimdir?

8 Ocak 2021 tarihinde yayınladığımız Payitaht Abdülhamid'e katılan Alara Turan Kimdir? Fatma Sultan karakteri kimdir? haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 8 Ocak 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 19:16
Payitaht Abdülhamid'e katılan Alara Turan Kimdir? Fatma Sultan karakteri kimdir?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit adlı dizininin oyuncularından biri olan Fatma Sultan karakteri dizide 5’inci Murat’ ın kızı yani Sultan Abdülhamid’in yeğenidir. Karakteri canlandıran oyuncu ise Alara Turan’ dır.

Alara Turan:

1995 senesinin Eylül ayının 14’ üncü gözlerini dünyaya İstanbul’ da açmıştır. Oyunculuk eğitimini ise okuduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünden almıştır. Alara Turan 58 kilo ağırlığında ve 1.68 uzunluğundadır.

Oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır Instagram adlı sosyal medyada kullanıcı adı ise @alaraturan olmaktadır.. İlk ekran deneyimini ise Star Tv kanalında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Hayal adlı karakteri canlandırarak yaşamıştır. Oyuncunun bulunduğu diğer projeler ise:

*Çukur(2017) adlı dizide

*Kardeş Çocukları(2019) adlı dizide Hayal karakterini canlandırmıştır,

 *Payitaht Abdülhamid(2020) adlı dizide Fatma karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Payitaht Abdülhamid Oyuncuları Gerçek IsimleriPayitaht Abdülhamid Oyuncuları Gerçek Isimleri|Payitaht Abdülhamid OyuncusuPayitaht Abdülhamid Oyuncu KadrosuPayitaht Abdülhamid Oyuncuları 2020Payitaht Abdülhamid Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esra Erol'un programda çocuk gelişimcilere
Esra Erol'un programda çocuk gelişimcilere "bakıcı" demesi tepkilere neden oldu!
Esra Erol’a tepki yağdı! Hangi kadına ne dedi?
Esra Erol’a tepki yağdı! Hangi kadına ne dedi?
Hande Soral Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldı! Hande Soral kimdir?
Hande Soral Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldı! Hande Soral kimdir?
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, nereli yaşı kaç?
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid'e katılan Alara Turan Kimdir? Fatma Sultan karakteri kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisinde İzak Fernandez karakterini Cansu Fırıncı canlandırıyor
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı nedir? Onur Aziz nereli, yaşı kaç?
Kırmızı Oda Ayşe karakteri kimdir? Meriç Aral kimdir, nereli, kaç yaşında?
TV8 Kırmızı Oda dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Arka Sokaklar dizisindeki Sinem karakteri kimdir? Gizem Terzi nereli, yaşı kaç?
TEB'den konut kredisinde indirim! Teb kampanyalı ev kredisi faiz oranlarını düşürdü!
E-Devlet giriş nasıl yapılır? E-Devlet giriş seçenekleri
Hakan Muhafız 4. Sezon yayınlanacak mı? Hakan Muhafız 4. Sezon ne zaman yayınlanır?
Vekaletname ne işe yarar? Vekaletname kim tarafından verilir?
Avlu dizisinin yeni sezonda Netflix'te mi yayınlanacak? Akıbeti belli oldu!
Rüyada ikiz bebek görmek ne demektir? Rüyada ikiz bebek görmenin tabiri ve anlamı
NASA'dan burç tarihleri ile ilgili ilginç açıklama! Burç tarihleri değişecek mi?
Çocukluk dizisindeki Gülay karakteri kimdir? Selen Öztürk nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT1 Acemi Anneler dizisi konusu ve oyuncuları
Çocukluk dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Fox TV Çocukluk oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.