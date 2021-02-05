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Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 5 Şubat Payitaht Abdülhamid yayın saati

Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor.

05 Şubat 2021 Cuma 14:13
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 5 Şubat Payitaht Abdülhamid yayın saati
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Payitaht Abdülhamid, 5 Şubat 2021 Cuma günü saat 20.00’de TRT1’de izleyici karşısına çıkacak.

Ekranların sevilen tarih dizisi Payitaht’ta bu sezon da nefes kesen sahneler yer alıyor. Dizinin geçen sezon final bölümünde, Hechler tutuklanmış ve Goldsimth de Abdülhamit’e süikast kurmuştu. Öbür yandan Bidar ise içerdeki düşmanı öğrenmişti. Blavatsky’de haremde bulunan herkesin canına kast etmişti.

Dizinin yeni sezonunun ilk bölümünde ise, Abdülhamid, devleti payiddar yapmak için mücadele vermektedir. Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid’e bildirecek iken Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı hamle yapar. Abdülhamid’in yaptığı Akabe tren hattı hamlesi ise bütün dengeleri bozar. Bu doğrultuda ticari dengeleri bozular düşmanlar ise Abdülhamid’e karşı birleşirler.

Öbür yandan Bidar ise olaylardan dolayı artık kimseye güvenemez. 5. Murat’ın kızları Fatma ve Aliye Sultan’ın saraya gelmesi ise Bidar’ı oldukça rahatsız eder.

5. Murat’ın vefat etmesi Abdülhamid’i çok üzmüştür. Ama masonlar bu duruma sevinir ve umutlanır. Büyük loca olmak için de 5. Murat yerine geçecek olan üyeyi beklerler. Akabe demiryolundaki durumu engellemek için düşman taraf harekete geçer ancak art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 16:17
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Anahtar Kelimeler:
PayitahtPayitahtabdülhamidTRT1
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