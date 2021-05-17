İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm fragmanı izle

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm fragmanı izle konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm fragmanı izle ile ilgili gelişmeleri 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:24
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm fragmanı izle
Takip Et:

Payitaht Abdülhamid 152.bölüm fragmanı izle ile heyecan devam ediyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen TRT 1’in en sevilen tarihi dizilerinden Payitaht Abdülhamid yeni bölümü merakla bekleniyor. Payitaht Abdülhamid 152.bölüm 21 Mayıs Cuma günü ekranlara geliyor. Payitaht Abdülhamid 152.bölüm fragmanını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Payitaht Abdülhamid 152.bölüm 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de TRT 1’den yayınlanacak.

Payitaht Abdülhamid 152.bölüm fragmanı

Payitaht Abdülhamid 152.bölüm fragmanı izle, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Payitaht Abdülhamid 152.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Payitaht Abdülhamid bu hafta yayınlanacak mı, Payitaht Abdülhamid yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Payitaht Abdülhamid hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Payitaht Abdülhamid son bölüm özet

Esad Paşa’nın ihanetinden şüphelenen Abdülhamid, yeni bir oyun kuracak. İngiliz tetikçi Palmer Sultan Abdülhamid’e suikast yapmak için payitahta gelecek. Selim ve Mahmut Palmer tarafından esir düşürülmüştür.

Mary Abdülhamid ile görüşmesine engel olan Saliha’dan kurtulmak için bir plan hazırlar. Saliha Mary’e Türk kültürünü tanıtmaya çalışırken Mary’nin ona hazırladığı tuzağa çoktan düşmüştür.

TRT 1 Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...

Payitaht Abdülhamid konusu ne?

1896 yılında Sultan Abdülhamit’in padişah olduğu 20 yıllık dönem içerisinde Jön Türkler başta olmak üzere birçok muhalif kanatla yaşanan olayların yanı sıra yabancı ülkelerin Osmanlı üzerindeki kirli planlar dizide anlatılmaktadır. Devleti zorlu dönemde bir arada tutmaya çalışan Abdülhamid’in ülke içindeki sorunlar, siyasi olaylar ve yaşanan savaşlara karşı duruşu dizide açık şekilde gösterilmektedir.

Payitaht Abdülhamid oyuncuları kim?

Sultan Abdülhamit rolünde Bülent İnal’ın yer aldığı dizide Vildan Atasever, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Süeda Çil, Özlem Conker gibi sevilen oyuncular yer alıyor.



Son Güncelleme: 17.05.2021 11:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FragmanTrt 1Payitaht Abdülhamid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
TV8 Survivor 94. bölüm canlı izle! 16 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
TV8 Survivor 94. bölüm canlı izle! 16 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Sınav filmi ne zaman çekildi? Sınav filmi konusu ve oyuncuları
Sınav filmi ne zaman çekildi? Sınav filmi konusu ve oyuncuları
Neşeli Hayat filmi ne zaman çekildi? Neşeli Hayat filmi konusu ve oyuncuları
Neşeli Hayat filmi ne zaman çekildi? Neşeli Hayat filmi konusu ve oyuncuları
Çakallarla Dans 4 nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Çakallarla Dans 4 nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm fragmanı izle
Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı izle - Kırmızı Oda 21 Mayıs 2021 Cuma özeti
Gönül Dağı 29. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - TRT 1
Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
2021 yılı Malta asgari ücreti
Bugün kimin maçı var? TV 17 Mayıs 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 17 Mayıs 2021 Pazartesi
2021 Kenya asgari ücret ne kadar?
Makedonya asgari ücreti ne kadar?
Kardeşlerim dizisinin çekim yerleri neresi? Kardeşlerim çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
Kanal 7 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2021
Türk Telekom 650 personel alımı yapılacak iller hangileridir? 2021 Türk Telekom personel alım şartları ve başvuru adresleri
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
17 Mayıs 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mayıs 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Mayıs evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.