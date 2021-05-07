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Payitaht Abdülhamid yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid 150. bölüm tek parça izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid son bölüm

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Payitaht Abdülhamid yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid 150. bölüm tek parça izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid son bölüm başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 07-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 19:20
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid 150. bölüm tek parça izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid son bölüm
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Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Payitaht Abdülhamid 150.bölüm izle, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm merakla bekleniyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Payitaht Abdülhamid tek parça ve ful HD olarak ekranlara gelecek.

Payitaht Abdülhamid 150.bölüm 7 Mayıs 2021 Cuma saat 20:00’de TRT 1’den yayınlanıyor.

Payitaht Abdülhamid 150.bölüm izlemek için tıklayınız.

Payitaht Abdülhamid 150.bölüm özet

Abdülhamid Sadrazam Paşa ile yüzleşecek. Mahmut Paşa, Selim ve Necip Paşa tarafından Fransız sefaretinden kurtarılacak. Mahmut Paşa ise idam sehpasına çıkarılacak. Abdülhamid kendisini derinden üzecek bir sürprizde öğrenecek.

Saliha Mary’ye haremi tanıtmaya çalışırken, Mary, bambaşka bir amaca hizmet etmektedir. Abdülhamid ile tanışmaya hazırlanan Aliye’den yardım isteyen Saliha duruma karşı çıkar ve Mary planını ortaya koyar. Abdülhamid ile tanışan Mary amacına ulaşacaktır.

Payitaht Abdülhamit son bölüm özet

Dizinin bu bölümünde Selim Paşa’nın ortadan kaybolmasının ardından Abdülhamid’e telefon gelir. Bu telefonda Mahmut Paşa, Abdülhamid’i tehdit eder ve devlet adına yanlış kararlar almasına ister. Şehzade Ahmet Nuri ise gelen telefonun peşine düşüp mason paşayı yakalamak ister.

Aliye, sevdiği adama kavuşmak ve mutlu bir hayat sürmek hayalini gerçekleştiremediği içi çok üzgündür. Naime de Aliye’ye yardım ettiği için pişmandır.

Mahmut Paşa saraya gelir ve Abdülhamid’den padişahlığı bırakmasını ister. Ayrıca gizli teşkilat ile iletişim halinde olan Mahmut Paşa, Cassel’e tuzak kurar. Abdülhamid ise padişahlığı bırakma sorusuna ne yanıt verecek bu bölümde görülecek.

Payitaht Abdülhamit konusu ne?

1896 yılında Sultan Abdülhamit’in padişah olduğu 20 yıllık dönem içerisinde Jön Türkler başta olmak üzere birçok muhalif kanatla yaşanan olayların yanı sıra yabancı ülkelerin Osmanlı üzerindeki kirli planlar dizide anlatılmaktadır. Devleti zorlu dönemde bir arada tutmaya çalışan Abdülhamid’in ülke içindeki sorunlar, siyasi olaylar ve yaşanan savaşlara karşı duruşu dizide açık şekilde gösterilmektedir.

Payitaht Abdülhamit oyuncuları kim?

Sultan Abdülhamit rolünde Bülent İnal’ın yer aldığı dizide Vildan Atasever, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Süeda Çil, Özlem Conker gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Payitaht Abdülhamit ne zaman, saat kaçta?

Payitaht Abdülhamid her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak.

Payitaht Abdülhamid 150.bölümüyle 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında.





Son Güncelleme: 07.05.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Payitaht Abdülhamid
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