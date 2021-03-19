Payitaht Abdülhamid TRT1 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Payitaht Abdülhamid 143. bölüm canlı izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid 143.bölümüyle 19 Mart Cuma günü ekranlara gelecek.

Payitaht Abdülhamid 143.bölüm fragmanı

Yeni yüzyıla girildiğinde Sultan Abdülhamid, son iki yılda zafer elde edemeyen Osmanlı Devleti’nin gidişatını değiştirmiştir. Yunan harbinin kazanılmasının ardından savaş masada devam etmektedir. Dış güçlerin devleti ayakta tutan kıymetlerini korumak için sonuna kadar mücadele eden Sultan Abdülhamid, düşmanların önünde durmaktadır.

Global Monarşi’nin veziri Parvus, Osmanlı’nın tüm düşmanlarını tek bir çatı altında toplayarak güçlenmek istemektedir. Sultan Abdülhamid ise düşmanların planlarına karşı kalkınma hamleleri yaparak demir yolu yapımına başlanmasını emretmiştir.

Demir yolu yapımının petrol için çok önemli olduğunu ön gören Sultan Albdülhamid’in bu hamlesi de dış güçler tarafından engellenmek istenecektir. Sultan Abdülhamid, Osmanlı topraklarındaki petrol kaynaklarının haritalarının çıkarılmasını emreder.

Yeni yüzyıla girilen bu dönemde hakimiyet kurmak isteyenler ile mahkum olmak istemeyenlerin karşı karşıya geldiği bir savaş gerçekleşecektir. Bu savaş sahada değil, masada gerçekleşecektir.

Payitaht Abdülhamid 143.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.