İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Payitaht Abdülhamid TRT 1 bölüm izle tek parça! Payitaht Abdülhamid son bölüm izle!

Payitaht Abdülhamid TRT 1 bölüm izle tek parça! Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 7 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 21:20
Payitaht Abdülhamid TRT 1 bölüm izle tek parça! Payitaht Abdülhamid son bölüm izle!
Takip Et:

Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Payitaht Abdülhamid 150.bölüm izle, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm merakla bekleniyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Payitaht Abdülhamid tek parça ve ful HD olarak ekranlara gelecek.

Payitaht Abdülhamid 150.bölüm 7 Mayıs 2021 Cuma saat 20:00’de TRT 1’den yayınlanıyor.

Payitaht Abdülhamid 150.bölüm izlemek için tıklayınız.

Payitaht Abdülhamid 150.bölüm özet

Abdülhamid Sadrazam Paşa ile yüzleşecek. Mahmut Paşa, Selim ve Necip Paşa tarafından Fransız sefaretinden kurtarılacak. Mahmut Paşa ise idam sehpasına çıkarılacak. Abdülhamid kendisini derinden üzecek bir sürprizde öğrenecek.

Saliha Mary’ye haremi tanıtmaya çalışırken, Mary, bambaşka bir amaca hizmet etmektedir. Abdülhamid ile tanışmaya hazırlanan Aliye’den yardım isteyen Saliha duruma karşı çıkar ve Mary planını ortaya koyar. Abdülhamid ile tanışan Mary amacına ulaşacaktır.

Payitaht Abdülhamit son bölüm özet

Dizinin bu bölümünde Selim Paşa’nın ortadan kaybolmasının ardından Abdülhamid’e telefon gelir. Bu telefonda Mahmut Paşa, Abdülhamid’i tehdit eder ve devlet adına yanlış kararlar almasına ister. Şehzade Ahmet Nuri ise gelen telefonun peşine düşüp mason paşayı yakalamak ister.

Aliye, sevdiği adama kavuşmak ve mutlu bir hayat sürmek hayalini gerçekleştiremediği içi çok üzgündür. Naime de Aliye’ye yardım ettiği için pişmandır.

Mahmut Paşa saraya gelir ve Abdülhamid’den padişahlığı bırakmasını ister. Ayrıca gizli teşkilat ile iletişim halinde olan Mahmut Paşa, Cassel’e tuzak kurar. Abdülhamid ise padişahlığı bırakma sorusuna ne yanıt verecek bu bölümde görülecek.

Payitaht Abdülhamit konusu ne?

1896 yılında Sultan Abdülhamit’in padişah olduğu 20 yıllık dönem içerisinde Jön Türkler başta olmak üzere birçok muhalif kanatla yaşanan olayların yanı sıra yabancı ülkelerin Osmanlı üzerindeki kirli planlar dizide anlatılmaktadır. Devleti zorlu dönemde bir arada tutmaya çalışan Abdülhamid’in ülke içindeki sorunlar, siyasi olaylar ve yaşanan savaşlara karşı duruşu dizide açık şekilde gösterilmektedir.

Payitaht Abdülhamit oyuncuları kim?

Sultan Abdülhamit rolünde Bülent İnal’ın yer aldığı dizide Vildan Atasever, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Süeda Çil, Özlem Conker gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Payitaht Abdülhamit ne zaman, saat kaçta?

Payitaht Abdülhamid her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak.

Payitaht Abdülhamid 150.bölümüyle 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında.





Son Güncelleme: 07.05.2021 21:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Payitaht Abdülhamid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralı Kalbim 93.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 93.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Netflix Sexify yeni sezon olacak mı? Seify 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Netflix Sexify yeni sezon olacak mı? Seify 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Kırmızı Oda Şehrazat gerçek hikayesi nedir?
Kırmızı Oda Şehrazat gerçek hikayesi nedir?
Kuzeyin Oğlu Kibariye kimdir, nereli? Kibariye kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Kibariye gerçek adı nedir?
Kuzeyin Oğlu Kibariye kimdir, nereli? Kibariye kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Kibariye gerçek adı nedir?
Kuzeyin Oğlu Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Berkay gerçek adı nedir?
Kuzeyin Oğlu Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Berkay gerçek adı nedir?
Mitra anlamı nedir, ne demek? Kırmızı Oda Mitra gerçek hikayesi nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
Mitra anlamı nedir, ne demek? Kırmızı Oda Mitra gerçek hikayesi nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Payitaht Abdülhamid TRT 1 bölüm izle tek parça! Payitaht Abdülhamid son bölüm izle!
Yaralı Kalbim 93.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Instagram kişisel hesaba dönüş nasıl yapılır? Instagram kişisel hesaba dönüş işlemleri
İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne zaman düşer?
19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
Netflix Sexify yeni sezon olacak mı? Seify 2. sezon tarihi belli oldu mu?
İstanbul'da Cumartesi günü hangi pazarlar açık olacak? 8 Mayıs pazar kurulacak yerler tam listesi
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kaybedenler ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filmi yayın tarihi ve fragmanı
Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım hesaplama
Süt yardım başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB Halk Süt yardımı süt yardımı için gereken şartlar
Girl From Nowhere dizi oyuncuları ve konusu
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 7 Mayıs 2021 Cuma
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Star TV Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Orkestrası ve vokalistlerin isimleri ne?
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek nerelidir?
Kuzeyin Oğlu Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Berkay gerçek adı nedir?
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.