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Payitaht Abdülhamid Tebe şehri nerede nereye bağlı? Tebe'nin tarihteki yeri ve tarihçesi

Payitaht Abdülhamid dizisinde adı sıkça geçen Tebe şehrinin nerede olduğu merak edilenler arasında! Payitaht Abdülhamid dizisinde adını duyduğumuz şehrin Osmanlı Devleti açısından önemi neydi? Stratejik bir bölge miydi? Şuan hangi ülke sınırları içerisinde yer alıyor?

16 Ekim 2020 Cuma 15:08
Payitaht Abdülhamid Tebe şehri nerede nereye bağlı? Tebe'nin tarihteki yeri ve tarihçesi
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Tebe, Sultan Abdülhamid dizisinde sıkça duyulan bir isimdir, Yemen'e yakın komşu bir şehirdir. Aslında Tebe, komşu bir Akabe şehridir. Akabe bugün Ürdün sınırları içerisinde yer alsa da Tebe, Osmanlı İmparatorluğu'nun İsrail ile Mısır arasında bulunan bir kentiydi. Tibe şehrinin hikayesi ve tarihi, Doğu Akdeniz'de bugün yaşanan krize kadar izlenebilir. Tebe krizinin 114 yıl önce Doğu Akdeniz'e sıçradığı için İngiltere, Doğu Akdeniz ile Osmanlı İmparatorluğu'nu tehdit etmiş ve Tebe'yi zorla Osmanlı'dan almıştı.

1906'ya kadar Tebe, Osmanlı İmparatorluğu'nun ülkesindeydi. İngilizler bölgeyi işgal ettikten sonra, Osmanlı Devleti ile yapılan anlaşma sırasında bölgeyi anlaşmanın dışında bıraktılar. Belki de gelecekteki İsrail devleti için saklamayı planlıyorlar. Ancak durum bekledikleri gibi değil. Osmanlı Devleti burayı boş bırakmamak için bir kuvvet gönderip korumaya karar vermişti. İngilizler bu durumdan hoşlanmıyor. Ardından, son zamanlarda duyduğumuz Doğu Akdeniz krizlerinin çoğu patlak verdi. İngiltere, Doğu Akdeniz'deki Osmanlı Adalarını işgal etmek ile tehdit etti.

Sina Yarımadası'nın güney ucunda, Akabe Körfezi kıyısında yer alan Tebe, bugün Mısır hakimiyetindedir. Bunların büyük çoğunluğu Mısır sınırları içinde olmasına rağmen, bazıları resmi olarak İsrail işgali altındaki anlaşmalarla bağlıdır.


Bugün Tebe, Hilton gibi lüks ve büyük turistik otellerin bulunduğu ve zengin Arap ve Yahudi işadamlarının tatillerini burada geçirdiği Akabe Körfezi'nin merkezi haline geldi.

Tebi, 1949'da kararlaştırılan ateşkes hattının Mısır tarafında yer almaktadır. 1956'daki Süveyş krizi sırasında kısa bir süre İsrail tarafından işgal edildi, ancak ülke 1957'de çekildikten sonra Mısır'a döndü. Altı Gün Savaşından sonra İsrail, Sina Yarımadası'nı yeniden işgal etti. 1967'de Tebe'de 400 odalı bir otel inşa edildi. İsrail ve Mısır 1979'da barış anlaşmasına vardıktan sonra, Mısır ve İsrail sınırın kesin yerini müzakere ediyor ve İsrail, Tebe'nin Osmanlı İmparatorluğu'nda olduğunu iddia ediyor. Uzun bir anlaşmazlığın ardından mesele İsrail, Mısır ve üç yabancıdan oluşan uluslararası bir komiteye sunuldu. 1988'de komite, 1979 Barış Antlaşması'nın sınırları olarak Birleşik Krallık tarafından izin verilen sınırları (1906 sınırı yerine) kullanmaya karar verdi. Bu nedenle İsrail ve Mısır, Şubat 1989'da sona eren müzakerelere yeniden başladı. Sonuç olarak, Tebe bölündü ve çoğu Mısır'a teslim edildi (İsrail 250 metrelik kıyı şeridini korudu).

Bu takip anlaşmasının bir parçası olarak, gezginlerin İsrail'den Eilat-Tebe'ye sınır kontrol noktalarını geçmelerine ve ``Akabe'nin Sina Sahili'ni'' (Tebe'den Şarm El-Şeyh'e St. Catherine Manastırı dahil) ziyaret etmelerine izin verilir. O, Manastır ve Nuweiba). Dahab vizesi, 14 güne kadar vizesiz, bu da Tebe'yi popüler bir turizm merkezi yapıyor. Tebe Heights Resort, Tebe'nin yaklaşık 20 kilometre (12 mil) güneyindedir. Hyatt Hotel, Marriott Hotel, Sofitel Hotel ve Intercontinental Hotel dahil olmak üzere birçok büyük oteli vardır. Burası aynı zamanda önemli bir dalış bölgesidir, birçok insan buraya dalış, tüplü dalış öğrenmek veya birçok PADI kursunu ücretsiz olarak almak için gelir. Diğer dinlence tesisleri arasında yeni bir çöl golf sahası bulunmaktadır.

7 Ekim 2004'te Hilton Tabor bombalı saldırıya uğradı ve çok sayıda İsrailli de dahil olmak üzere 34 kişi öldü. Yirmi dört gün sonra, Mısır İçişleri Bakanlığı'nın bombalama olayıyla ilgili soruşturması, faillerin dışarıdan yardım almadığı sonucuna vardı, ancak yarımadadaki Bedevilere yardım edildi. Şubat 2014'te bir araba turistleri Sina'daki Saint Catherine Manastırı'na götürdü. Araba sınır İsrail'i geçmeden kısa bir süre önce Tebe'de patladı. En az iki Güney Koreli öldü ve 14 kişi yaralandı. Patlamadan terörist sorumluydu. Uyarılara rağmen, 2016'da İsrail'den Tebe'ye turizm arttı ve çoğu insan Kızıldeniz tatil beldelerinin tadını çıkarmaya gitti.



Son Güncelleme: 16.10.2020 15:08
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Anahtar Kelimeler:
Payitaht AbdülhamidDiziTebe
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