Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa ölecek mi? Tahsin Paşa kimdir, gerçek tarihte nasıl ve ne zaman öldü?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Dizide en dikkat çeken karakterlerden biri de Tahsin Paşa oldu. Dizinin sevenleri Tahsin Paşa’nın gerçekte var olup olmadığını ve tarihte yaşananları merak ediyor.

Tahsin Paşa kimdir?

1859 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hasan Tahsin Paşa, Osmanlı Devleti’nin en önemli bürokratlarından biridir. II. Abdülhamid döneminin 1894 ile 1908 yılları arasında Mâbeyn-i Hümâyun Başkâtibi görev yapan Tahsin Paşa dönemin önemli isimleri arasında yer almıştır.

Rüştiye’deki eğitimini tamamladıktan sonra 1870 yılında henüz 13 yaşındayken Sadaret Mektubi Kalemi’ne giren Tahsin Paşa, ardından Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi görevine getirildi. 1888 yılına terfi alarak Bahriye Nezareti Mektupçuluğu görevine atanan paşa, dönemin en yetenekli, dürüst görevlisi olarak tanındı. Sultan II. Abdülhamid 1894 yılında Süreyya Paşa’nın vefatının ardından Mâbeyn Başkâtipliği tayin ettirdiği Tahsin Paşa, 1908 yılına kadar bu görevde yer aldı. Tahsin Paşa, II. Meşrutiyetin ilanından sonra İttihatçılar tarafından Sakız Adası’na sürgün edilmiş bir süre sonra ise sürgünden çağrılmıştır. Sürgünden dönse de devlet kademesinde görev yapamayan Hasan Tahsin Paşa, Cumhuriyet’in ilanından sonra Tekel Tütün Deposu’nda baş katip olarak göreve getirildi.

Payitaht Abdülhamit Tahsin Paşa ölecek mi?

Dizide Hasan Tahsin Paşa’nın ölüp ölmeyeceğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Ancak Tahsin Paşa gerçek hayatta 1930 yılında vefat etmiştir.