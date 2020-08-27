Payitaht Abdülhamid sezon finalinde neler oldu? Payitaht Abdülhamid son bölümde yaşananlar

Payitaht Abdülhamid finalinde neler oldu?

ekranlarında izleyicilerle buluşan Payitaht Abdülhamit dizisi 119. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara veda etti. 34. Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit’in son 13 yılını anlatan dizi 4. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Hechler tutuklanmıştır fakat başlatmış olduğu tehlike sürmektedir. Karaso, Hechler’e bilgi vermiş olduğu çeteyi tespit etmek zorunda olsa da artık ulaşabileceği bir konumda değildir. Çete harekete geçmiş ve Hechler, Tahsin’in sunmuş olduğu delillerle birlikte suçlu bulunmuştur. Goldsmith ise dışarda ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için yaptığı planları adım adım uygular. Abdülkadir’den faydalanır ve kendi sonunu hazırlayan adama bilmeden de olsa yardım eder. Gitmiş oldukları adreste kriptolu baston bulunmaktadır. Bastonun şifresini kimse çözemez ve Abdülhamid bastonu eline alır. Abdülhamid’in elindeki çıkar yaraları yalnızca bir hekim bilir. Hekim saraya gelemeyince de Abdülhamid ile Ahmed Paşa alınan tedbirlerle hekime giderler.