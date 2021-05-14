İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Payitaht Abdülhamid Şehzade ölüyor mu?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamit her yeni bölümü ile izleyicilerden beğeni toplamaya devam ediyor. Son bölüm de yaşanan olaylar da heyecan dorukta kaldı. Dizinin fragmanın yayınlanması ile Şehzade’nin ölüğüne dair sahneler yayınlandı. Merakla beklenen dizi hakkında detaylar haberimizde

14 Mayıs 2021 Cuma 16:16
Payitaht Abdülhamid Şehzade ölüyor mu?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında her Cuma 20.00’da izleyiciler ile buluşan dizi reytingler de başarısını göstermeye devam etti. Her bölümünde yaşanan olaylar heyecan ile izlenilmesi ile yoğun ilgi gördü. Geçen hafta yayınlanan bölüm de Esad Paşa’nın ihanetinden şüphelenmekte olan Abdülhamid bu durum yüzünden farklı oyunlar kurmuştur. Dizinin belenen fragmanı yayınlandı. Gelecek bölüm de izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Payitaht Abdülhamid son bölümde olanlar (150.bölüm)

Son bölümde yer alan durumlar fazlasıyla heyecanları arttırdı. Esad Paşa’nın ihanetinden şüphelenen Abdülhamid her şeyin ortaya çıkması için gerekli adımları hazırlar. İngiliz tetikçi Palmer sultana suikast için payitahta gelir. Mahmut ve Selim, Palmer tarafından alı konulur. Abdülhamid ile görüşmesine engel olunması ile esir alınan yerden kurtulmak için plan yapar. Saliha Mary’e Türk kültürünü anlatmaya çalışırken Mary’i tuzağa düşürmeyi de amaçlamaktadır.


Son Güncelleme: 14.05.2021 16:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRT1PatitahtDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??

Popüler Haberler

Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2021
Akıncı dizisine katılan Yılmaz Bayraktar kimdir? Komiser Cüneyt karakteri kimdir?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 14 Mayıs 2021 Cuma
Çukur İskender (Eser Karabil) kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Songül karakteri kimdir? Selen Domaç nereli, yaşı kaç?
Son Yaz dizisi Eray karakteri kimdir? Yunus Narin'in hayatı ve yer aldığı diziler
Akrep Ferda Kimdir? Evrim Alasya Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Akrep dizisinde İpek karakterine Esila Umut hayat veriyor
Akrep dizisi Selma karakteri kimdir? Bestemsu Özdemir'in hayatı ve yer aldığı diziler
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Star TV Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve çekim yeri
Son Yaz dizisi Canan karakteri kimdir? Funda Eryiğit kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.