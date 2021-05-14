Payitaht Abdülhamid Şehzade ölüyor mu?

TRT 1 ekranlarında her Cuma 20.00’da izleyiciler ile buluşan dizi reytingler de başarısını göstermeye devam etti. Her bölümünde yaşanan olaylar heyecan ile izlenilmesi ile yoğun ilgi gördü. Geçen hafta yayınlanan bölüm de Esad Paşa’nın ihanetinden şüphelenmekte olan Abdülhamid bu durum yüzünden farklı oyunlar kurmuştur. Dizinin belenen fragmanı yayınlandı. Gelecek bölüm de izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Payitaht Abdülhamid son bölümde olanlar (150.bölüm)

Son bölümde yer alan durumlar fazlasıyla heyecanları arttırdı. Esad Paşa’nın ihanetinden şüphelenen Abdülhamid her şeyin ortaya çıkması için gerekli adımları hazırlar. İngiliz tetikçi Palmer sultana suikast için payitahta gelir. Mahmut ve Selim, Palmer tarafından alı konulur. Abdülhamid ile görüşmesine engel olunması ile esir alınan yerden kurtulmak için plan yapar. Saliha Mary’e Türk kültürünü anlatmaya çalışırken Mary’i tuzağa düşürmeyi de amaçlamaktadır.