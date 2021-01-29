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Payitaht Abdülhamid Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Payitaht Abdülhamid Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 29 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 19:21
Payitaht Abdülhamid Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit’te sürpriz bir isim kadroya dahil edildi. Diziye Saliha Sultan karakteriyle katılan oyuncu beğenileri topladı. Saliha Sultan tarihte var olan ve Sultan Abdülaziz’in kızıdır. Kaynaklara göre 1862 yılında dünyaya gelen Sultan, 1941 yılında vefat etmiştir. Dizide Saliha Sultan’ı ise güzel oyuncu Vildan Atasever canlandırmaktadır.

Vildan Atasever kimdir?

1981 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu 15 yaşında sektöre adım atmıştır. Atasever, Kadın İsterse adlı diziyle adını duyurmuş ve ardından pek çok yapımda yer almıştır. Güzel oyuncu Hülya Avşar ile birlikte oynadığı İki Genç Kız adlı filmle Altın Portakal ödüllerinde En iyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı. İlerleyen yıllarda Kader, Gece Sesleri ,Osmanlı Tokadı, Meryem gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu şimdi de Payitaht Abdülhamit dizisinde yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 19:21
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TRTDizi
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