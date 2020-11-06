Payitaht Abdülhamid Refika Kalfa kimdir? Gerçek tarihte var mı?

Başrolünü Bülent İnal'ın oynadığı Payitaht Abdülhamid, 5 sezondur her Cuma seyirci ile buluşuyor. Oyuncular arasında en fazla sirkülasyon olan dizilerden biridir. Bu tarihi bir dizi olduğu için çok fazla kadroya ihtiyaçları var. Süeda Çil bu hafta Vildan Atasever'den sonra diziye Refika Kalfa olarak diziye dahil oldu. Payitaht Abdülhamid Refika Kalfa kimdir? Gerçekten tarihte böyle biri var mı? Dizide kaç bölüm rol alacak?

Payitaht Abdülhamid Refika Kalfa Kim? Tarihte Var Mı?

Saray hayatının da büyük ölçüde anlatıldığı dizide kalfa karakterlerine sık sık karşılaşıyoruz. Çünkü her padişahın ihtiyaçlarını karşılayacak kalfası vardır. Refika Kalfa çok önemli bir rol oynamıyor ama Süeda Çil dizide gerekli bir rol için doğru tercih oldu.

Payitaht Abdülhamid Refika Kalfa kimdir sorusunun cevabını paylaştık, şimdi bu rolü başarıyla canlandıran Süeda Çil kimdir sorusuna cevap verelim. Süeda Çil, ekranda sıkça gördüğümüz bir isim ama yardımcı rolü nedeniyle genellikle akıllarda kalmıştır. Bugün Payitaht Abdülhamid dizisinde kalfa karakteri ile seyirciyle yeniden buluşuyor.

Süeda Çil Kim- Refika Kalfa

Süeda Çil, 11 Mayısıs 1969'da Ankara'da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncuları olarak tanıyoruz ama aynı zamanda yönetmenlik de yapmaktadır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamladıktan sonra 1990 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'na katılarak çeşitli tiyatro etkinliklerine katıldı. Şu ana kadar katıldığı projeler:

Cennetin Gözyaşları, Oyunbozan, Mayısıs Kraliçesi, Can Tertip, Nizama Adanmış Ruhlar, Fatih Harbiye, Kayıp Aranıyor, Kadınları Anma Klavuzu, Kollama, Benim Annem Bir Melek, Selena, Sihirli Annem, Dadı ve Yılan Hikayesi gibi pek çok projede yer almıştır.