Payitaht Abdülhamid Naime kimdir? Gerçek adı nedir? Duygu Gürcan hakkında bilgiler

TRT 1’in sevilen tarihi dizilerinden birisi olan Payitaht Abdülhamid’te, Duygu Gürcan’ın hayat verdiği karakter Naime Sultan’dır. Üniversite eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesinde Oyunculuk Bölümü’nde almıştır. Güzel oyuncunun oyunculuk kariyerinde aldığı il rol Sevda Kuşun Kanadında adlı dizi ile olmuştur.

Kim bu Duygu Gürcan?

1989 senesinin 24 Eylül’ünde dünyaya gelen oyuncu gözlerini İzmir’de açmıştır. Eğitim hayatındaki üniversite eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden başarılı bir şekilde mezun olarak tamamladı.

Oyunculuğa ilk adımını 2016 senesinde başlayan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizideki canlandırdığı Şükran rölü ile gerçekleştirdi. TRT’de yayınlanmakta olan; başrollerinde Özlem Conker, Akın Akıonözü ve Ezgi Eyüboğlu’nun bulundurduğu Payitaht Abdülhamid aldı dizideki Naime Sultan adlı karaktere hayat verdi.