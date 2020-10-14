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Payitaht Abdülhamid İzak Fernandez kimdir?

TRT 1 ekranlarının başarılı dizinde İzak Fernandez karakteri dikkat çekti. İzleyiciler Payitaht Abdülhamit İzak Fernandez kimdir sorusunu araştırıyor. Dizide İzak Fernandez karakterine Cansu Fırıncı hayat vermektedir.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:13
Payitaht Abdülhamid İzak Fernandez kimdir?
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TRT ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid izleyicilerden tam not alıyor. Dizinin tarihi konusunun yanı sıra oyuncuların performansı da bir hayli dikkat çekiyor. İzleyiciler dizide İzak Fenandez karakterini kimin canlandırdığını merak ediyor.

Payitaht Abdülhamid İzak Fenandez karakteri

Dizide İzak Fenandez karakterini hakkında net bir açıklama yapılmazken, karakterin dizideki önemi ve yeri hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterin daha derinlemesine işlenmesi bekleniyor.

Payitaht Abdülhamid İzak Fenandez kimdir?

TRT ekranlarında yayınlanan dizide İzak Fenandez karakterini oyuncu Cansu Fırıncı canlandırıyor. Cansu Fırıncı 16 Mart 1982 Ankara doğumludur. Oyuncu Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olup ilk kez Urfalıyam Ezelden diziyle 2011 yılında kamera karşısına geçmiştir.

Cansu Fırıncı’nın yer aldığı yapımlar

2011 – Urfalıyam Ezelden (Recep)


2015 – Kırgın Çiçekler (Kemal)

2017 – Kızlarım İçin  (Çetin)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat)

2019 – Hizmetçiler (Yaşar)

2020 – Payitaht Abdülhamid (İzak Fenandez)



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:13
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Anahtar Kelimeler:
PayitahtTRT
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