Payitaht Abdülhamid Gülcemal dizide neden yok, diziden ayrıldı mı? Gülsim Ali İlhan hangi dizide oynayacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Payitaht Abdülhamid’e sevilen bir oyuncu veda ediyor. Dizide Gülcemal karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile diziden ayrıldığını açıkladı.

Payitaht Abdülhamid Gülcemal diziden ayrılıyor mu? Yeni dizisi ne?

Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal karakterini canlandıran oyuncu Gülsim Ali İlhan, diziden ayrıldığını duyurdu. Güzel oyuncunun yeni sezon için yine TRT 1 ekranlarında yayınlanacak ‘Güldağı’ isimli dizide rol alacağı öğrenildi. Gülsim Ali İlhan, yeni dizisinde yakışıklı oyuncu Berk Atan ile başrolü paylaşacak.