İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Payitaht Abdülhamid Gülcemal dizide neden yok, diziden ayrıldı mı? Gülsim Ali İlhan hangi dizide oynayacak?

TRT 1 kanalının ilgiyle izlenen dizisi Payitaht Abdülhamid'de Gülcemal diziden ayrılıyor mu sorusu internet sitelerinde sıkça araştırılıyor. Gülcemal karakterine hayat veren Gülsim Ali Cemal dizi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

23 Ağustos 2020 Pazar 22:16
Payitaht Abdülhamid Gülcemal dizide neden yok, diziden ayrıldı mı? Gülsim Ali İlhan hangi dizide oynayacak?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Payitaht Abdülhamid’e sevilen bir oyuncu veda ediyor. Dizide Gülcemal karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile diziden ayrıldığını açıkladı.

Payitaht Abdülhamid Gülcemal diziden ayrılıyor mu? Yeni dizisi ne?


Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal karakterini canlandıran oyuncu Gülsim Ali İlhan, diziden ayrıldığını duyurdu. Güzel oyuncunun yeni sezon için yine TRT 1 ekranlarında yayınlanacak ‘Güldağı’ isimli dizide rol alacağı öğrenildi. Gülsim Ali İlhan, yeni dizisinde yakışıklı oyuncu Berk Atan ile başrolü paylaşacak.



Son Güncelleme: 23.08.2020 22:16
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor?
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor?
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak

Popüler Haberler

Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak hakkında bilgiler
Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS Tercih robotu ve tercih tarihleri
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Ağustos 24 2020
15 Eylül 2019 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? 12 Nisan Pazar Survivor birleşme partisi
2020 öğretmen ek atamaları ne zaman yapılacak? MÖAP'den atama bekleyen öğretmen adaylarına 20 bin ek atama müjdesi
Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır? Cumanın farzları nedir? Cuma namazında hangi dualar okunur? 27 Eylül Cuma namazı bilgileri
Seksenler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve çekim yeri neresi?
Kredi notu nasıl hesaplanır?
Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı 24 Ağustos 2020 Pazartesi
Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2020
50.000 TL'ye alınabilecek ikinci el otomobiller
E-devlet emeklilik maaş hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Emekli maaşı neye göre hesaplanır?
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği merak edilmeye başlandı! İşte mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.