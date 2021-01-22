Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Gerçek adı nedir? Alara Turan nereli, yaşı kaç?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit adlı dizininin oyuncularından biri olan Fatma Sultan karakteri dizide 5’inci Murat’ ın kızı yani Sultan Abdülhamid’in yeğenidir. Karakteri canlandıran oyuncu ise Alara Turan’ dır.

Alara Turan:

1995 senesinin Eylül ayının 14’ üncü gözlerini dünyaya İstanbul’ da açmıştır. Oyunculuk eğitimini ise okuduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünden almıştır. Alara Turan 58 kilo ağırlığında ve 1.68 uzunluğundadır.

Oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır Instagram adlı sosyal medyada kullanıcı adı ise @alaraturan olmaktadır.. İlk ekran deneyimini ise Star Tv kanalında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Hayal adlı karakteri canlandırarak yaşamıştır. Oyuncunun bulunduğu diğer projeler ise:

*Çukur(2017) adlı dizide

*Kardeş Çocukları(2019) adlı dizide Hayal karakterini canlandırmıştır,

*Payitaht Abdülhamid(2020) adlı dizide Fatma karakterini canlandırmıştır.