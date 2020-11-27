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Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir, nereli yaşı kaç?

Gündemde dikkat çeken Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir, nereli yaşı kaç? haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir, nereli yaşı kaç? haberini 27.11.2020 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 19:16
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir, nereli yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit adlı dizininin oyuncularından biri olan Fatma Sultan karakteri dizide 5’inci Murat’ ın kızı yani Sultan Abdülhamid’in yeğenidir. Karakteri canlandıran oyuncu ise Alara Turan’ dır.

Alara Turan:

1995 senesinin Eylül ayının 14’ üncü gözlerini dünyaya İstanbul’ da açmıştır. Oyunculuk eğitimini ise okuduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünden almıştır. Alara Turan 58 kilo ağırlığında ve 1.68 uzunluğundadır.


Oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır Instagram adlı sosyal medyada kullanıcı adı ise @alaraturan olmaktadır.. İlk ekran deneyimini ise Star Tv kanalında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Hayal adlı karakteri canlandırarak yaşamıştır. Oyuncunun bulunduğu diğer projeler ise:

*Çukur(2017) adlı dizide

*Kardeş Çocukları(2019) adlı dizide Hayal karakterini canlandırmıştır,

 *Payitaht Abdülhamid(2020) adlı dizide Fatma karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 27.11.2020 19:16
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