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Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 11 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 19:16
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit adlı dizininin oyuncularından biri olan Fatma Sultan karakteri dizide 5’inci Murat’ ın kızı yani Sultan Abdülhamid’in yeğenidir. Karakteri canlandıran oyuncu ise Alara Turan’ dır.

Alara Turan:

1995 senesinin Eylül ayının 14’ üncü gözlerini dünyaya İstanbul’ da açmıştır. Oyunculuk eğitimini ise okuduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünden almıştır. Alara Turan 58 kilo ağırlığında ve 1.68 uzunluğundadır.

Oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır Instagram adlı sosyal medyada kullanıcı adı ise @alaraturan olmaktadır.. İlk ekran deneyimini ise Star Tv kanalında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Hayal adlı karakteri canlandırarak yaşamıştır. Oyuncunun bulunduğu diğer projeler ise:

*Çukur(2017) adlı dizide

*Kardeş Çocukları(2019) adlı dizide Hayal karakterini canlandırmıştır,

 *Payitaht Abdülhamid(2020) adlı dizide Fatma karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 11.12.2020 19:16
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