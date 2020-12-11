Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit adlı dizininin oyuncularından biri olan Fatma Sultan karakteri dizide 5’inci Murat’ ın kızı yani Sultan Abdülhamid’in yeğenidir. Karakteri canlandıran oyuncu ise Alara Turan’ dır.
Alara Turan:
1995 senesinin Eylül ayının 14’ üncü gözlerini dünyaya İstanbul’ da açmıştır. Oyunculuk eğitimini ise okuduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünden almıştır. Alara Turan 58 kilo ağırlığında ve 1.68 uzunluğundadır.
*Çukur(2017) adlı dizide
*Kardeş Çocukları(2019) adlı dizide Hayal karakterini canlandırmıştır,
*Payitaht Abdülhamid(2020) adlı dizide Fatma karakterini canlandırmıştır.
Son Güncelleme: 11.12.2020 19:16