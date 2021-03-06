İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan kimdir?

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan kimdir? hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 5 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizde yer alıyor. Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan kimdir? haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 05:33
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan kimdir?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit adlı dizininin oyuncularından biri olan Fatma Sultan karakteri dizide 5’inci Murat’ ın kızı yani Sultan Abdülhamid’in yeğenidir. Karakteri canlandıran oyuncu ise Alara Turan’ dır.

Alara Turan:

1995 senesinin Eylül ayının 14’ üncü gözlerini dünyaya İstanbul’ da açmıştır. Oyunculuk eğitimini ise okuduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünden almıştır. Alara Turan 58 kilo ağırlığında ve 1.68 uzunluğundadır.

Oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır Instagram adlı sosyal medyada kullanıcı adı ise @alaraturan olmaktadır.. İlk ekran deneyimini ise Star Tv kanalında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Hayal adlı karakteri canlandırarak yaşamıştır. Oyuncunun bulunduğu diğer projeler ise:

*Çukur(2017) adlı dizide

*Kardeş Çocukları(2019) adlı dizide Hayal karakterini canlandırmıştır,

 *Payitaht Abdülhamid(2020) adlı dizide Fatma karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 06.03.2021 05:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Payitaht Abdülhamid Oyuncuları Gerçek IsimleriPayitaht Abdülhamid Oyuncuları Gerçek Isimleri|Payitaht Abdülhamid OyuncusuPayitaht Abdülhamid Oyuncu KadrosuPayitaht Abdülhamid Oyuncuları 2020Payitaht Abdülhamid Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosu
Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosu
Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?
Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?

Popüler Haberler

Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yemin dizisi Kumru (Elif Özkul) kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Gerçek adı ne? Alara Turan oynadığı diziler
Emanet dizisindeki Kiraz karakteri Kimdir? Gülderen Güler dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizisi Melek karakterini kim canlandırıyor? Nilsu Yılmaz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisine katılan Cansu Fırıncı kimdir? İzak Fernandez karakteri kimdir?
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan'ın hayatı!
Ramo dizisinde Taner karakterine Bora Cengiz hayat veriyor
Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ'ın hayatı!
Fakirlere elektrik indirimi başvuru şartları nedir, nereye başvuru yapılır?
Aslan Kral, en iyi Temmuz açılışı ile Harry Potter'ın rekorunu egale etti
Günlük burç yorumları 11 Eylül 2019 Çarşamba - Yıldızlar günlük yaşamınızı nasıl etkileyecek?
QNB Finansbank personel alımları ne zaman? Başvurular nasıl yapılacak?
Black Mirror 5. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Black Mirror Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?
Arka Sokaklar dizisi Servan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Serhat Midyat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Civan karakterini kim canlandırıyor? Emre Törün kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak karakterini kim canlandırıyor? Perihan Ünlücan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen diziden neden ayrıldı?
TV 8 Kırmızı Oda dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.