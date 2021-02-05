İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 05.02.2021 tarihli haberimizde Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

05 Şubat 2021 Cuma 19:16
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit adlı dizininin oyuncularından biri olan Fatma Sultan karakteri dizide 5’inci Murat’ ın kızı yani Sultan Abdülhamid’in yeğenidir. Karakteri canlandıran oyuncu ise Alara Turan’ dır.

Alara Turan:

1995 senesinin Eylül ayının 14’ üncü gözlerini dünyaya İstanbul’ da açmıştır. Oyunculuk eğitimini ise okuduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünden almıştır. Alara Turan 58 kilo ağırlığında ve 1.68 uzunluğundadır.

Oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır Instagram adlı sosyal medyada kullanıcı adı ise @alaraturan olmaktadır.. İlk ekran deneyimini ise Star Tv kanalında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Hayal adlı karakteri canlandırarak yaşamıştır. Oyuncunun bulunduğu diğer projeler ise:

*Çukur(2017) adlı dizide

*Kardeş Çocukları(2019) adlı dizide Hayal karakterini canlandırmıştır,

 *Payitaht Abdülhamid(2020) adlı dizide Fatma karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2021 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Payitaht Abdülhamid Oyuncuları Gerçek IsimleriPayitaht Abdülhamid Oyuncuları Gerçek Isimleri|Payitaht Abdülhamid OyuncusuPayitaht Abdülhamid Oyuncu KadrosuPayitaht Abdülhamid Oyuncuları 2020Payitaht Abdülhamid Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!

Popüler Haberler

Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan yer aldığı dizi ve film yapımları
Payitaht Abdülhamid dizi oyuncusu İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı hakkında bilgiler
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ne? Onur Aziz oynadığı diziler
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kırmızı Oda yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Arka Sokaklar dizisinde Sinem Ertem karakterine Gizem Terzi hayat veriyor
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Atv Diriliş Osman yayın tarihi belli oldu mu?
Memurlar için derece ve kademe hesaplama nasıl yapılır? 657 Memur kadroları ve derece hesaplama işlemleri
Yapı Kredi banka hesabı nasıl kapatılır? Yapı kredi hesap kapatma işlemleri
2021 Survivor'da gerilim dolu anlar!
Doya Doya Moda jüri stüdyoyu neden terk etti?
Mutant virüsün varyantları nedir, normalden daha mı tehlikeli? Mutant virüs ve varyantları hangi illerde görüldü?
SGK'dan çalışan anne ve babalara 2 Bin 638 TL nakit ödeme
Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Cep telefonu imei sorgulaması nasıl yapılır, imei numarası nerede yazar?
Ptt kart şifresi nasıl öğrenilir? PTT kart şifre değiştirme ve şifre alma işlemleri nasıl yapılır?
PUBG Mobile 2021 Şubat Redeem hediye kodları listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.