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Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakteri kimdir? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 9 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

09 Ekim 2020 Cuma 19:16
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan kimdir, nereli, kaç yaşında?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit adlı dizininin oyuncularından biri olan Fatma Sultan karakteri dizide 5’inci Murat’ ın kızı yani Sultan Abdülhamid’in yeğenidir. Karakteri canlandıran oyuncu ise Alara Turan’ dır.

Alara Turan:

1995 senesinin Eylül ayının 14’ üncü gözlerini dünyaya İstanbul’ da açmıştır. Oyunculuk eğitimini ise okuduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünden almıştır. Alara Turan 58 kilo ağırlığında ve 1.68 uzunluğundadır.


Oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır Instagram adlı sosyal medyada kullanıcı adı ise @alaraturan olmaktadır.. İlk ekran deneyimini ise Star Tv kanalında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Hayal adlı karakteri canlandırarak yaşamıştır. Oyuncunun bulunduğu diğer projeler ise:

*Çukur(2017) adlı dizide

*Kardeş Çocukları(2019) adlı dizide Hayal karakterini canlandırmıştır,

 *Payitaht Abdülhamid(2020) adlı dizide Fatma karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 09.10.2020 19:16
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