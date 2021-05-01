Payitaht: Abdülhamid Eşref Aziz öldü mü, diziden ayrıldı mı? İsmail Hakkı Ürün diziden neden ayrıldı?

TRT 1’ in 2019 yılında dram türünde yakaladığı başarılı dizisi Payitaht: Abdülhamid in yapımcılığını ES Film'in üstlenmektedir. Dizinin 5 sezondur yönetmen koltuğunda oturan isimse Şevki Es'tir. Dizi tarihi bir dönemi yansıtarak izleyiciyle heyecanlı dakikalara yansıtmaktadır. Dizinin başrollerinde; Bülent İnal, Vildan Atasever, Kaan Turgut ve Hakan Boyav’ın ünlü oyuncular yer alıyor. Dizinin son bölümünde dikkat çeken üzücü bir olay gerçekleşti. Eşref Aziz karakterine hayat veren İsmail Hakkı Ürün veda ediyor. Sebebi dizideki eşref aziz karakterinin ölümle karşı karşıya gelmesi olarak görülüyor.

'Payitaht Abdülhamid' yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de TRT 1'de yayın hayatına devam ediyor.