İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...

Payitaht: Abdülhamid Eşref Aziz öldü mü, diziden ayrıldı mı? İsmail Hakkı Ürün diziden neden ayrıldı?

TRT 1’in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamit’te üzücü veda. Son bölümde izleyiciyi şaşırtan beklenmedik bir olay yaşandı. Eşref Aziz karakteri öldü mü? Karaktere hayat veren İsmail Hakkı Ürün diziden ayrıldı mı? İsmail Hakkı ürünün dizinden ayrılma sebebi nedir? İşte detaylar..

01 Mayıs 2021 Cumartesi 01:40
Payitaht: Abdülhamid Eşref Aziz öldü mü, diziden ayrıldı mı? İsmail Hakkı Ürün diziden neden ayrıldı?
Takip Et:

TRT 1’ in 2019 yılında dram türünde yakaladığı başarılı dizisi Payitaht: Abdülhamid in yapımcılığını ES Film'in üstlenmektedir. Dizinin 5 sezondur yönetmen koltuğunda oturan isimse Şevki Es'tir. Dizi tarihi bir dönemi yansıtarak izleyiciyle heyecanlı dakikalara yansıtmaktadır. Dizinin başrollerinde; Bülent İnal, Vildan Atasever, Kaan Turgut ve Hakan Boyav’ın ünlü oyuncular yer alıyor.  Dizinin son bölümünde dikkat çeken üzücü bir olay gerçekleşti. Eşref Aziz karakterine hayat veren İsmail Hakkı Ürün veda ediyor. Sebebi dizideki eşref aziz karakterinin ölümle karşı karşıya gelmesi olarak görülüyor.

'Payitaht Abdülhamid' yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de TRT 1'de yayın hayatına devam ediyor.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 01:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PayitahtabdülhamitVedaEşrefazizIsmailhakkıürün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Mayısıs Pazartesi bankalar açık mı kapalı mı?
1 Mayısıs Pazartesi bankalar açık mı kapalı mı?
9 Mayısıs Anneler Günü hediye önerileri
9 Mayısıs Anneler Günü hediye önerileri
Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi belli oldu
Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi belli oldu
Meltem Acet kimdir? Habertürk haber spikeri Meltem Acet kaç yaşında, nerelidir?
Meltem Acet kimdir? Habertürk haber spikeri Meltem Acet kaç yaşında, nerelidir?
Akıncı 19.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti ATV
Akıncı 19.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti ATV
Kırmızı Oda 36.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TV 8
Kırmızı Oda 36.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TV 8

Popüler Haberler

Payitaht: Abdülhamid Eşref Aziz öldü mü, diziden ayrıldı mı? İsmail Hakkı Ürün diziden neden ayrıldı?
1 Mayısıs Pazartesi bankalar açık mı kapalı mı?
Exxen Yavuz oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Beklenen Sensin reklamındaki şarkıyı kim söylüyor? Diyanet Vakfı Beklenen Sensin Reklamı şarkısı sözleri
Arka Sokaklar Kanal D canlı izle! Arka Sokaklar 588. yeni bölüm tek parça izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?
Son Yaz FOX TV canlı izle! Son Yaz 18. yeni bölüm tek parça izle! Son Yaz son bölümde neler oldu?
Resmi Gazete'de 1 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi haberler var? 1 Mayıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete atama kararları
9 Mayısıs Anneler Günü hediye önerileri
Alkol Satışı yasak mı, yasak kalktı mı? Alkol atışı yasağında son durum ne, yasak devam ediyor mu?
Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi belli oldu
TRT 1 canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Evde bakım parası ne kadar? 2021 Evde bakım maaşı arttı mı? Engelli aylığı ne kadar oldu?
Evlilik kredisi veren bankalar nelerdir? 2021 Bankalardan yeni evlenecek çiftlere 100 bin TL'ye kadar evlilik kredisi
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne demektir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabiri ve anlamı
Sadakatsiz dizisi Demir karakteri kimdir? Doğan Can Sarıkaya'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
Payitaht Abdülhamit TRT 1 canlı izle! Payitaht Abdülhamit 149. yeni bölüm tek parça izle! Payitaht Abdülhamit son bölümde neler oldu?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 1 Mayısıs 2021 Cumartesi
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Hafta sonu 2 Mayısıs 2021 Pazar açık noter var mı? 2 Mayısıs 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Koltuk altı kararmasını ne geçirir? Koltuk altı kararması çözüm önerileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.