Payitaht Abdülhamid Eskidarlı Vahap kimdir? Burak Haktanır hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarih dizi Payitaht Abdülhamitd'de yer alan karakterler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin ilgi çeken isimlerinden olan Eskidarlı Vahap karakteri, diziye yeni sezonda dahil oluyor. Eskidarlı Vahap karakterine oyuncu Burak Haktanır hayat verecek.

Burak Haktanır kimdir?

Bura Haktanır, 27 Ekim 2986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sinema ve dizi oyuncusu olan Haktanır, kariyerine Recep İvedik 3 filmiyle başlamıştır. Ünlü oyuncu 2014 yılında Çırağan Baskını, 2016 yılında Sevda Kuşun Kanadında, 2018’de Mehmetçik Kut’ül Amare, 2019’da Kimse Bilmez dizilerinde rol almıştır. Başarılı oyuncu Payitaht Abdülhamit dizisinde Eskidarlı Vahap karakterini canlandıracak.