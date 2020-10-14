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Payitaht Abdülhamid Eskidarlı Vahap kimdir? Burak Haktanır hakkında bilgiler

TRT 1'de izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosuna yeni sezonda farklı isimler dahil oldu. Payitaht Abdüülhamid Eskidarlı Vahap kimdir belli oldu. Burak Haktanır hakkında bilgileri içeriğimizde derledik.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:08
Payitaht Abdülhamid Eskidarlı Vahap kimdir? Burak Haktanır hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarih dizi Payitaht Abdülhamitd'de yer alan karakterler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin ilgi çeken isimlerinden olan Eskidarlı Vahap karakteri, diziye yeni sezonda dahil oluyor. Eskidarlı Vahap karakterine oyuncu Burak Haktanır hayat verecek.

Burak Haktanır kimdir?


Bura Haktanır, 27 Ekim 2986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sinema ve dizi oyuncusu olan Haktanır, kariyerine Recep İvedik 3 filmiyle başlamıştır. Ünlü oyuncu 2014 yılında Çırağan Baskını, 2016 yılında Sevda Kuşun Kanadında, 2018’de Mehmetçik Kut’ül Amare, 2019’da Kimse Bilmez dizilerinde rol almıştır. Başarılı oyuncu Payitaht Abdülhamit dizisinde Eskidarlı Vahap karakterini canlandıracak.



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:08
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Anahtar Kelimeler:
TRT1Payitaht AbdülhamidEskidarlı VahapBurak Haktanır
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