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Payitaht Abdülhamid dizisinin Saliha Sultan'ı Vildan Atasever'in hayat hikayesi!

Gündemi bir süredir meşgul eden Payitaht Abdülhamid dizisinin Saliha Sultan'ı Vildan Atasever'in hayat hikayesi! haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 18.12.2020li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 20:01
Payitaht Abdülhamid dizisinin Saliha Sultan'ı Vildan Atasever'in hayat hikayesi!
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TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid 5. Sezonuyla da beğenileri topladı. Dizinin yeni sezonunda kadroya sürpriz isimler dahil oldu. Bu isimlerden biri de oyuncu Vildan Atasever’dir. Atasever, dizide Saliha Sultan karakterine hayat veriyor.

Payitaht Abdülhamid Saliha Sultan karakteri

Saliha Sultan 1862 yılında doğmuş ve Sultan Abdülaziz’in kızıdır. 1941 yılında vefat eden Saliha Sultan hakkında tarihi belgelerde çok fazla bilgi yer almamaktadır. Dizide Saliha Sultan karakterini ise Vildan Atasever canlandırmaktadır.

26 Temmuz 1981 yılında Bursa’da dünyaya gelen Atasever, 15 yaşından itibaren sektörün içinde yer almaktadır. Güzel oyuncu ilk olarak İki Genç Kız adlı filmde yer almış ve bu filmdeki performansıyla Altın Portakal ödüllerine En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Güzel oyuncu kendisi gibi oyuncu olan İsmail Hacıoğlu ile evlenmiş ve 4,5 yıllık evliliğine 2010 yılında son vermiştir.

Atasaver’in yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekildedir;

  • Azize
  • Kurtlar Vadisi
  • Kadın isterse
  • Bıçak sırtı
  • Yaralı yürek
  • Samanyolu
  • Başrolde aşk
  • Osmanlı tokadı
  • Yaz’ın öyküsü
  • Muhteşem yüzyıl kösem
  • Klavye delikanlıları
  • Tek yürek
  • Payitaht Abdülhamit


Son Güncelleme: 18.12.2020 20:01
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TRTDizi
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