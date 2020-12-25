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Payitaht Abdülhamid dizisine katılan Alara Turan kimdir? Fatma Sultan karakteri kimdir?

Basının ve okurların dikkatini çeken Payitaht Abdülhamid dizisine katılan Alara Turan kimdir? Fatma Sultan karakteri kimdir? başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 25.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 19:20
Payitaht Abdülhamid dizisine katılan Alara Turan kimdir? Fatma Sultan karakteri kimdir?
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TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosuna dahil olan Fatma Sultan karakteri izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Fatma Sultan, 5. Murat’ın kızı ve Abdülhamid’in yeğenidir. Diziye Fatma Sultan karakteri ile dahil olan oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır.

Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir?

Payitaht Abdülhamid dizisinde Fatma Sultan karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır. Daha önce Kardeş Çocukları ve Çukur dizilerinden tanıdığımız Turan, 14 Eylül 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. Güzel oyuncu tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Alara Turan 1,68 boyunda ve 58 kg ağırlığındadır.



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Fatma SultanAlara TuranPayitaht AbdülhamidTrt 1
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