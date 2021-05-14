İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Payitaht Abdülhamid dizisindeki İzak Fernandez karakteri kimdir? Cansu Fırıncı nereli, yaşı kaç?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Payitaht Abdülhamid dizisindeki İzak Fernandez karakteri kimdir? Cansu Fırıncı nereli, yaşı kaç? haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 14 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:16
Payitaht Abdülhamid dizisindeki İzak Fernandez karakteri kimdir? Cansu Fırıncı nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

TRT ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid izleyicilerden tam not alıyor. Dizinin tarihi konusunun yanı sıra oyuncuların performansı da bir hayli dikkat çekiyor. İzleyiciler dizide İzak Fenandez karakterini kimin canlandırdığını merak ediyor.

Payitaht Abdülhamid İzak Fenandez karakteri

Dizide İzak Fenandez karakterini hakkında net bir açıklama yapılmazken, karakterin dizideki önemi ve yeri hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterin daha derinlemesine işlenmesi bekleniyor.

Payitaht Abdülhamid İzak Fenandez kimdir?

TRT ekranlarında yayınlanan dizide İzak Fenandez karakterini oyuncu Cansu Fırıncı canlandırıyor. Cansu Fırıncı 16 Mart 1982 Ankara doğumludur. Oyuncu Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olup ilk kez Urfalıyam Ezelden diziyle 2011 yılında kamera karşısına geçmiştir.

Cansu Fırıncı’nın yer aldığı yapımlar

2011 – Urfalıyam Ezelden (Recep)

2015 – Kırgın Çiçekler (Kemal)

2017 – Kızlarım İçin  (Çetin)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat)

2019 – Hizmetçiler (Yaşar)

2020 – Payitaht Abdülhamid (İzak Fenandez)


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRTPayitaht
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??

Popüler Haberler

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar 2021
Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Sadakatsiz dizisine katılan Dora Dalgıç kimdir? Selen karakteri kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm full izle tek parça! ATV
Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor? Kanal D Arka Sokaklar tekrar bölümleri ne zaman?
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Star TV Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve çekim yeri
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
ATV Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı konusu ve oyuncuları
Akrep Ferda Kimdir? Evrim Alasya Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Akrep dizi oyuncusu Hizmetçi kimdir? Demet Gül hakkında bilgiler
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? Gerçek adı ne? İlhan Şen oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.