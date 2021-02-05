Payitaht Abdülhamid dizisi Selanik içinde selam okunur, çalın davulları sözleri

TRT 1'de her cuma ekranlara gelen, tarihi olaylardan esinlenerek yazılan senaryosu ile dikkat çeken Payitaht Abdülhamit dizisinde bu bölümde okunacak Selanik içinde selam okunur türküsünün sözlerinin nasıl olduğu merak edildi.

Selanik içinde selam okunur sözleri nasıldır?

Rumeli türküsü olan 'Selanik içinde selam okunur’ un sözleri:

ÇALIN DAVULLARI

Çalın davulları çaydan aşağıya amman, amman

Mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya

Mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya

Suyumu da dökün boydan aşağıya amman, amman

Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver

Al başımdan bu sevdayı götür yara ver

Selanik içinde selam okunur amman, amman

Selanın sedası bre dostlar cana dokunur

Selanın sedası bre dostlar cana dokunur

Gümüş kazma ile mezar kazılır amman, amman

Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver

Al başımdan bu sevdayı götür yara ver

Aman ölüm zalım ölüm üç gün ara ver