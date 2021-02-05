Payitaht Abdülhamid dizisi Selanik içinde selam okunur, çalın davulları sözleri

TRT 1'de her cuma ekranlara gelen, tarihi olaylardan esinlenerek yazılan senaryosu ile dikkat çeken Payitaht Abdülhamit dizisinde bu bölümde okunacak Selanik içinde selam okunur türküsünün sözlerinin nasıl olduğu merak edildi.
Selanik içinde selam okunur sözleri nasıldır?
Rumeli türküsü olan 'Selanik içinde selam okunur’ un sözleri:
ÇALIN DAVULLARI
Çalın davulları çaydan aşağıya amman, amman
Mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya
Mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya
Suyumu da dökün boydan aşağıya amman, amman
Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
Selanik içinde selam okunur amman, amman
Selanın sedası bre dostlar cana dokunur
Selanın sedası bre dostlar cana dokunur
Gümüş kazma ile mezar kazılır amman, amman
Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı götür yara ver
Aman ölüm zalım ölüm üç gün ara ver