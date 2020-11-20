İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever yer aldığı dizi ve film yapımları

Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever yer aldığı dizi ve film yapımları haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 20 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Kasım 2020 Cuma 19:21
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit’te sürpriz bir isim kadroya dahil edildi. Diziye Saliha Sultan karakteriyle katılan oyuncu beğenileri topladı. Saliha Sultan tarihte var olan ve Sultan Abdülaziz’in kızıdır. Kaynaklara göre 1862 yılında dünyaya gelen Sultan, 1941 yılında vefat etmiştir. Dizide Saliha Sultan’ı ise güzel oyuncu Vildan Atasever canlandırmaktadır.

Vildan Atasever kimdir?


1981 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu 15 yaşında sektöre adım atmıştır. Atasever, Kadın İsterse adlı diziyle adını duyurmuş ve ardından pek çok yapımda yer almıştır. Güzel oyuncu Hülya Avşar ile birlikte oynadığı İki Genç Kız adlı filmle Altın Portakal ödüllerinde En iyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı. İlerleyen yıllarda Kader, Gece Sesleri ,Osmanlı Tokadı, Meryem gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu şimdi de Payitaht Abdülhamit dizisinde yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRTDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisinde Servan karakterini Serhat Midyat canlandırıyor
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever yer aldığı dizi ve film yapımları
20 yaş altı ve 65 yaş üstü camiye gidebilir mi?
Fox Tv Bay Yanlış kaç bölüm olacak, dizi final tarihi belli mi, yeni sezonda devam edecek mi?
Payitaht Abdülhamid dizisinin Fatma Sultan'ı Alara Turan'ın hayat hikayesi!
Tozkoparan Duygu karakterini kim canlandırıyor? Ülkü Hilal Çiftçi biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Beni Bırakma Berk karakteri kimdir? Onur Aziz kimdir, nereli, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Ayşe karakterini kim canlandırıyor? Meriç Aral kimdir?
Kırmızı Oda yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Bridgerton dizisi ne zaman başlayacak? Netflix Bridgerton dizisi yayın tarihi belli oldu
2019 JGK Jandarma uzman erbaş alım sayısı arttırıldı
2020 LGS sınav tarihi MEB tarafından açıklandı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Polat Alemdar bombası
Yemekteyiz Sunucusu Onur Büyüktopçu Programdan Ayrıldı! Yemekteyiz Yeni Sunucusu Seda Sayan mı Olacak? İşte İddialar
24 Kasım 2020 Salı Öğretmenler Günü tatil olacak mı? Ders yapılacak mı?
BİM saat kaçta açılıyor? 21 Kasım Cumartesi
Çocukluk Gülay kimdir? Gerçek adı ne? Selen Öztürk oynadığı diziler
Menajerimi Ara Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal
Kırmızı Oda dizisi Galip kimdir? Celil Nalçakan nerelidir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.