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Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündemde ilgi odağı haline gelen 8 Ocak 2021 tarihli Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 08-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 20:01
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid 5. Sezonuyla da beğenileri topladı. Dizinin yeni sezonunda kadroya sürpriz isimler dahil oldu. Bu isimlerden biri de oyuncu Vildan Atasever’dir. Atasever, dizide Saliha Sultan karakterine hayat veriyor.

Payitaht Abdülhamid Saliha Sultan karakteri

Saliha Sultan 1862 yılında doğmuş ve Sultan Abdülaziz’in kızıdır. 1941 yılında vefat eden Saliha Sultan hakkında tarihi belgelerde çok fazla bilgi yer almamaktadır. Dizide Saliha Sultan karakterini ise Vildan Atasever canlandırmaktadır.

26 Temmuz 1981 yılında Bursa’da dünyaya gelen Atasever, 15 yaşından itibaren sektörün içinde yer almaktadır. Güzel oyuncu ilk olarak İki Genç Kız adlı filmde yer almış ve bu filmdeki performansıyla Altın Portakal ödüllerine En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Güzel oyuncu kendisi gibi oyuncu olan İsmail Hacıoğlu ile evlenmiş ve 4,5 yıllık evliliğine 2010 yılında son vermiştir.

Atasaver’in yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekildedir;

  • Azize
  • Kurtlar Vadisi
  • Kadın isterse
  • Bıçak sırtı
  • Yaralı yürek
  • Samanyolu
  • Başrolde aşk
  • Osmanlı tokadı
  • Yaz’ın öyküsü
  • Muhteşem yüzyıl kösem
  • Klavye delikanlıları
  • Tek yürek
  • Payitaht Abdülhamit


Son Güncelleme: 08.01.2021 20:01
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TRTDizi
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