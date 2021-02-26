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Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 26.02.2021 tarihli haberimizde.

26 Şubat 2021 Cuma 19:22
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit’te sürpriz bir isim kadroya dahil edildi. Diziye Saliha Sultan karakteriyle katılan oyuncu beğenileri topladı. Saliha Sultan tarihte var olan ve Sultan Abdülaziz’in kızıdır. Kaynaklara göre 1862 yılında dünyaya gelen Sultan, 1941 yılında vefat etmiştir. Dizide Saliha Sultan’ı ise güzel oyuncu Vildan Atasever canlandırmaktadır.

Vildan Atasever kimdir?

1981 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu 15 yaşında sektöre adım atmıştır. Atasever, Kadın İsterse adlı diziyle adını duyurmuş ve ardından pek çok yapımda yer almıştır. Güzel oyuncu Hülya Avşar ile birlikte oynadığı İki Genç Kız adlı filmle Altın Portakal ödüllerinde En iyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı. İlerleyen yıllarda Kader, Gece Sesleri ,Osmanlı Tokadı, Meryem gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu şimdi de Payitaht Abdülhamit dizisinde yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 26.02.2021 19:22
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