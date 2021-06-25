İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Vildan Atasever kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Vildan Atasever kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Vildan Atasever kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 25.06.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 19:21
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Vildan Atasever kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit’te sürpriz bir isim kadroya dahil edildi. Diziye Saliha Sultan karakteriyle katılan oyuncu beğenileri topladı. Saliha Sultan tarihte var olan ve Sultan Abdülaziz’in kızıdır. Kaynaklara göre 1862 yılında dünyaya gelen Sultan, 1941 yılında vefat etmiştir. Dizide Saliha Sultan’ı ise güzel oyuncu Vildan Atasever canlandırmaktadır.

Vildan Atasever kimdir?

1981 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu 15 yaşında sektöre adım atmıştır. Atasever, Kadın İsterse adlı diziyle adını duyurmuş ve ardından pek çok yapımda yer almıştır. Güzel oyuncu Hülya Avşar ile birlikte oynadığı İki Genç Kız adlı filmle Altın Portakal ödüllerinde En iyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı. İlerleyen yıllarda Kader, Gece Sesleri ,Osmanlı Tokadı, Meryem gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu şimdi de Payitaht Abdülhamit dizisinde yer alıyor.

 


Son Güncelleme: 25.06.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRTDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli?
Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli?
Gizem Çıracı kimdir, nerelidir? Gizem Çıracı hakkında bilgiler
Gizem Çıracı kimdir, nerelidir? Gizem Çıracı hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisinin Esra'sı Gaye Gürsel'in hayat hikayesi!
Arka Sokaklar dizisine katılan Serhat Midyat kimdir? Servan karakteri kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Vildan Atasever kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisine katılan Ömer Gökay Şanlıer kimdir? Umut karakteri kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan'ın hayatı!
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisinde İzak Fernandez karakterine Cansu Fırıncı hayat veriyor
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak (Perihan Ünlücan) kimdir?
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
En çok tercih edilen, en çekici kadın saç modelleri 2021
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Masumlar Apartmanı Han karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
A101 ürünlerinden E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Star TV Akrep dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Star TV'de 25 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? Star TV 25 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kırmızı Oda dizisi Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan
TV8 Kırmızı Oda dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Bugün kimin maçı var? 25 Haziran 2021 Cuma Bugün maç varmı, hangi maçlar var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.