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Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 4 Aralık günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? konusunda yeni bilgileri edinin.

04 Aralık 2020 Cuma 19:21
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit’te sürpriz bir isim kadroya dahil edildi. Diziye Saliha Sultan karakteriyle katılan oyuncu beğenileri topladı. Saliha Sultan tarihte var olan ve Sultan Abdülaziz’in kızıdır. Kaynaklara göre 1862 yılında dünyaya gelen Sultan, 1941 yılında vefat etmiştir. Dizide Saliha Sultan’ı ise güzel oyuncu Vildan Atasever canlandırmaktadır.

Vildan Atasever kimdir?

1981 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu 15 yaşında sektöre adım atmıştır. Atasever, Kadın İsterse adlı diziyle adını duyurmuş ve ardından pek çok yapımda yer almıştır. Güzel oyuncu Hülya Avşar ile birlikte oynadığı İki Genç Kız adlı filmle Altın Portakal ödüllerinde En iyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı. İlerleyen yıllarda Kader, Gece Sesleri ,Osmanlı Tokadı, Meryem gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu şimdi de Payitaht Abdülhamit dizisinde yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 19:21
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