İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakteri kimdir? Vildan Atasever kimdir, nereli, kaç yaşında?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakteri kimdir? Vildan Atasever kimdir, nereli, kaç yaşında? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 5 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan haberimize göz atarak, Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakteri kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 19:21
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakteri kimdir? Vildan Atasever kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit’te sürpriz bir isim kadroya dahil edildi. Diziye Saliha Sultan karakteriyle katılan oyuncu beğenileri topladı. Saliha Sultan tarihte var olan ve Sultan Abdülaziz’in kızıdır. Kaynaklara göre 1862 yılında dünyaya gelen Sultan, 1941 yılında vefat etmiştir. Dizide Saliha Sultan’ı ise güzel oyuncu Vildan Atasever canlandırmaktadır.

Vildan Atasever kimdir?

1981 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu 15 yaşında sektöre adım atmıştır. Atasever, Kadın İsterse adlı diziyle adını duyurmuş ve ardından pek çok yapımda yer almıştır. Güzel oyuncu Hülya Avşar ile birlikte oynadığı İki Genç Kız adlı filmle Altın Portakal ödüllerinde En iyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı. İlerleyen yıllarda Kader, Gece Sesleri ,Osmanlı Tokadı, Meryem gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu şimdi de Payitaht Abdülhamit dizisinde yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRTDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi Servan’ı kim canlandırıyor? Serhat Midyat'ın biyografisi
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakteri kimdir? Vildan Atasever kimdir, nereli, kaç yaşında?
Son Yaz dizisinin Akgün'ü Alperen Duymaz'ın hayat hikayesi!
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer'in hayatı!
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan yer aldığı dizi ve film yapımları
Payitaht Abdülhamid dizi oyuncusu İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı hakkında bilgiler
2021 YKS sınavındada hangi derslerden ve konulardan soru çıkacak? 2021 YKS müfredatı
Türkiye’deki büyükşehirler hangileridir? kaç tane büyükşehir vardır? Türkiye büyükşehir listesi TAM LİSTE
Seksenler dizisi yeni sezonu ne zaman başlıyor? Seksenler yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
Altın oran nedir? Altın oran kaçtır, hesaplaması nasıl yapılır?
2021 bağkur prim aylık ödemesi ne kadar oldu?
Kırmızı Oda dizisi Galip kimdir? Gerçek adı ne? Celil Nalçakan oynadığı diziler
E-nabız şifresi nasıl değiştirilir? E-nabız e-devlet şifresi olmadan giriş yapılır mı?
Arka Sokaklar dizisinde Sinem Ertem karakterine Gizem Terzi hayat veriyor
Göbeklitepe metal bloğu kim koydu amacı ne? Göbeklitepe’deki metal blokta ne yazıyor?
Mutant virüsün varyantları nedir, normalden daha mı tehlikeli? Mutant virüs ve varyantları hangi illerde görüldü?
Kırmızı Oda dizisi Necdet kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.