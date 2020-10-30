İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Gerçek adı nedir? Cansu Fırıncı nereli, yaşı kaç?

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Gerçek adı nedir? Cansu Fırıncı nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 30 Ekim 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

30 Ekim 2020 Cuma 19:16
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Gerçek adı nedir? Cansu Fırıncı nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

TRT ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid izleyicilerden tam not alıyor. Dizinin tarihi konusunun yanı sıra oyuncuların performansı da bir hayli dikkat çekiyor. İzleyiciler dizide İzak Fenandez karakterini kimin canlandırdığını merak ediyor.

Payitaht Abdülhamid İzak Fenandez karakteri

Dizide İzak Fenandez karakterini hakkında net bir açıklama yapılmazken, karakterin dizideki önemi ve yeri hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterin daha derinlemesine işlenmesi bekleniyor.

Payitaht Abdülhamid İzak Fenandez kimdir?

TRT ekranlarında yayınlanan dizide İzak Fenandez karakterini oyuncu Cansu Fırıncı canlandırıyor. Cansu Fırıncı 16 Mart 1982 Ankara doğumludur. Oyuncu Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olup ilk kez Urfalıyam Ezelden diziyle 2011 yılında kamera karşısına geçmiştir.

Cansu Fırıncı’nın yer aldığı yapımlar

2011 – Urfalıyam Ezelden (Recep)


2015 – Kırgın Çiçekler (Kemal)

2017 – Kızlarım İçin  (Çetin)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat)

2019 – Hizmetçiler (Yaşar)

2020 – Payitaht Abdülhamid (İzak Fenandez)



Son Güncelleme: 30.10.2020 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRTPayitaht
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı dizisi Bulut (Armağan Oğuz) kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan nerelidir?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman neden öldü, dizide neden yok? Vahide Perçim diziye veda etti
Gönül Dağı dizisi Taner karakterini kim canlandırıyor? Berk Atan kimdir?
Çocukluk dizisi Hayalet karakterini kim canlandırıyor? Batuhan Gelenler kimdir?
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Gerçek adı ne? Orkun Huylu oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi neden yayınlanmıyor, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık yaşı ve oynadığı diziler
Çocukluk Nene kimdir? İpek Çiçek gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
2020 e-fatura nasıl kesilecek? Hangi faturalar kağıt olarak düzenlenemez?
Şase numarası aracın neresinde yazar? Şase no ile yedek parça sorgulanabilir mi?
Ali Koç'ın basın açıklaması neden ertelendi? Ali Koç basın açıklaması ne zaman yapılacak?
Arka Sokaklar yeni sezona ne zaman başlayacak?
Banka kredisi ile alınan ev nasıl ve hangi şartlarda satılır?
Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Gevher Hatun karakteri kimdir? Leyla Feray nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya yaşı ve oynadığı diziler
Artçı deprem ne demektir? Artçı depremler ne zaman ve nasıl olur? Öncü ve Artçı deprem tanımları
E Tebligat Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.