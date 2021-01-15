İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı nerelidir?

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı nerelidir? haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 15.01.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 19:19
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı nerelidir?
Takip Et:

TRT ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid izleyicilerden tam not alıyor. Dizinin tarihi konusunun yanı sıra oyuncuların performansı da bir hayli dikkat çekiyor. İzleyiciler dizide İzak Fenandez karakterini kimin canlandırdığını merak ediyor.

Payitaht Abdülhamid İzak Fenandez karakteri

Dizide İzak Fenandez karakterini hakkında net bir açıklama yapılmazken, karakterin dizideki önemi ve yeri hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterin daha derinlemesine işlenmesi bekleniyor.

Payitaht Abdülhamid İzak Fenandez kimdir?

TRT ekranlarında yayınlanan dizide İzak Fenandez karakterini oyuncu Cansu Fırıncı canlandırıyor. Cansu Fırıncı 16 Mart 1982 Ankara doğumludur. Oyuncu Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olup ilk kez Urfalıyam Ezelden diziyle 2011 yılında kamera karşısına geçmiştir.

Cansu Fırıncı’nın yer aldığı yapımlar

2011 – Urfalıyam Ezelden (Recep)

2015 – Kırgın Çiçekler (Kemal)

2017 – Kızlarım İçin  (Çetin)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat)

2019 – Hizmetçiler (Yaşar)

2020 – Payitaht Abdülhamid (İzak Fenandez)



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRTPayitaht
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisinde Avukat Başak karakterini Perihan Ünlücan canlandırıyor
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı nerelidir?
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak karakteri kimdir? Perihan Ünlücan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Onur Aziz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Arka Sokaklar dizisinin Sinem'i Gizem Terzi'nin hayat hikayesi!
Menajerimi Ara'a katılan Pınar Ünsal Kimdir? Leyla karakteri kimdir?
Bim 5 Ocak Salı günü aktüel ürünleri!
Reyting sonuçları 1 Eylül Pazar MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber Hafta Sonu, Yaparsın Aşkım reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere müjde! Devlet 977 TL ödeme veriyor! Online başvuru yapılabiliyor
%0,79 Faiz oranları ile yeni konut alma imkanı! 0,79 faizli konut kredisi şartları nedir?
Ev onarım ve tadilat kredisi veren bankalar hangileridir?
Arıza kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Çocukluk dizisinin Gülay'ı Selen Öztürk'ün hayat hikayesi!
Barbaros Barbaros kimdir? Gerçek adı ne? Ulaş Tuna Astepe oynadığı diziler
Pembe küf nedir? Banyodaki pembe küf lekeleri nasıl çıkar, nasıl temizlenir?
Badem göz estetik fiyatları ve çeşitleri 2021
Rüyada babasının öldüğünü görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada babasının öldüğünü görmek rüyasının tabiri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.