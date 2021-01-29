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Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı hakkında bilgiler

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı hakkında bilgiler haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Ocak 29 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 19:16
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı hakkında bilgiler
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TRT ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid izleyicilerden tam not alıyor. Dizinin tarihi konusunun yanı sıra oyuncuların performansı da bir hayli dikkat çekiyor. İzleyiciler dizide İzak Fenandez karakterini kimin canlandırdığını merak ediyor.

Payitaht Abdülhamid İzak Fenandez karakteri

Dizide İzak Fenandez karakterini hakkında net bir açıklama yapılmazken, karakterin dizideki önemi ve yeri hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterin daha derinlemesine işlenmesi bekleniyor.

Payitaht Abdülhamid İzak Fenandez kimdir?

TRT ekranlarında yayınlanan dizide İzak Fenandez karakterini oyuncu Cansu Fırıncı canlandırıyor. Cansu Fırıncı 16 Mart 1982 Ankara doğumludur. Oyuncu Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olup ilk kez Urfalıyam Ezelden diziyle 2011 yılında kamera karşısına geçmiştir.

Cansu Fırıncı’nın yer aldığı yapımlar

2011 – Urfalıyam Ezelden (Recep)

2015 – Kırgın Çiçekler (Kemal)

2017 – Kızlarım İçin  (Çetin)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat)

2019 – Hizmetçiler (Yaşar)

2020 – Payitaht Abdülhamid (İzak Fenandez)



Son Güncelleme: 29.01.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
TRTPayitaht
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