İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez karakteri kimdir? Cansu Fırıncı'nın hayatı ve yer aldığı diziler

Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez karakteri kimdir? Cansu Fırıncı'nın hayatı ve yer aldığı diziler konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 12 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez karakteri kimdir? Cansu Fırıncı'nın hayatı ve yer aldığı diziler haberimize göz atarak Şubat 12 Cuma tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 19:16
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez karakteri kimdir? Cansu Fırıncı'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

TRT ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid izleyicilerden tam not alıyor. Dizinin tarihi konusunun yanı sıra oyuncuların performansı da bir hayli dikkat çekiyor. İzleyiciler dizide İzak Fenandez karakterini kimin canlandırdığını merak ediyor.

Payitaht Abdülhamid İzak Fenandez karakteri

Dizide İzak Fenandez karakterini hakkında net bir açıklama yapılmazken, karakterin dizideki önemi ve yeri hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterin daha derinlemesine işlenmesi bekleniyor.

Payitaht Abdülhamid İzak Fenandez kimdir?

TRT ekranlarında yayınlanan dizide İzak Fenandez karakterini oyuncu Cansu Fırıncı canlandırıyor. Cansu Fırıncı 16 Mart 1982 Ankara doğumludur. Oyuncu Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olup ilk kez Urfalıyam Ezelden diziyle 2011 yılında kamera karşısına geçmiştir.

Cansu Fırıncı’nın yer aldığı yapımlar

2011 – Urfalıyam Ezelden (Recep)

2015 – Kırgın Çiçekler (Kemal)

2017 – Kızlarım İçin  (Çetin)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat)

2019 – Hizmetçiler (Yaşar)

2020 – Payitaht Abdülhamid (İzak Fenandez)



Son Güncelleme: 12.02.2021 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRTPayitaht
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi Ayşe kimdir? Meriç Aral
Kırmızı Oda dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Leyla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl yaşı ve oynadığı diziler
Arka Sokaklar dizisi Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam'ın hayatı!
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez karakteri kimdir? Cansu Fırıncı'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Perihan Ünlücan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan yaşı ve oynadığı diziler
Sosyal yardımlaşma 1000 TL nakdi yardım ne zaman ödenecek? Yardım kimlere ne zaman ödenecek?
Babalık izni kaç gündür? 2019 Memur, işçi, öğretmen ve 4/B kadrosu için babalık izni süreleri
Titans 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Titans yeni sezon tarihi belli oldu!
Mart 2020'de Atanan 20 Bin Öğretmen Göreve Ne Zaman Başlayacak?
İhtiyaç sahibi ailelere maddi yardım formu doldur! Açık kapı maddi yardım başvuru formu
Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları
Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel kimdir, nereli yaşı kaç?
Barbaros dizisindeki Barbaros karakteri kimdir? Ulaş Tuna Astepe nereli, yaşı kaç?
12 Şubat 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları maç başlama ve yayın saatleri
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında?
Badem göz fiyatları ne kadar? 2021 yılı Badem göz fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.