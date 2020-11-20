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Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez karakteri kimdir? Cansu Fırıncı'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez karakteri kimdir? Cansu Fırıncı'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 20 Kasım 2020 Cuma tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Kasım 2020 Cuma 19:16
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez karakteri kimdir? Cansu Fırıncı'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TRT ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid izleyicilerden tam not alıyor. Dizinin tarihi konusunun yanı sıra oyuncuların performansı da bir hayli dikkat çekiyor. İzleyiciler dizide İzak Fenandez karakterini kimin canlandırdığını merak ediyor.

Payitaht Abdülhamid İzak Fenandez karakteri

Dizide İzak Fenandez karakterini hakkında net bir açıklama yapılmazken, karakterin dizideki önemi ve yeri hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterin daha derinlemesine işlenmesi bekleniyor.

Payitaht Abdülhamid İzak Fenandez kimdir?

TRT ekranlarında yayınlanan dizide İzak Fenandez karakterini oyuncu Cansu Fırıncı canlandırıyor. Cansu Fırıncı 16 Mart 1982 Ankara doğumludur. Oyuncu Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olup ilk kez Urfalıyam Ezelden diziyle 2011 yılında kamera karşısına geçmiştir.

Cansu Fırıncı’nın yer aldığı yapımlar

2011 – Urfalıyam Ezelden (Recep)


2015 – Kırgın Çiçekler (Kemal)

2017 – Kızlarım İçin  (Çetin)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat)

2019 – Hizmetçiler (Yaşar)

2020 – Payitaht Abdülhamid (İzak Fenandez)



Son Güncelleme: 20.11.2020 19:16
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TRTPayitaht
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