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Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

18 Haziran 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 18 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 19:20
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosuna dahil olan Fatma Sultan karakteri izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Fatma Sultan, 5. Murat’ın kızı ve Abdülhamid’in yeğenidir. Diziye Fatma Sultan karakteri ile dahil olan oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır.

Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir?

Payitaht Abdülhamid dizisinde Fatma Sultan karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır. Daha önce Kardeş Çocukları ve Çukur dizilerinden tanıdığımız Turan, 14 Eylül 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. Güzel oyuncu tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Alara Turan 1,68 boyunda ve 58 kg ağırlığındadır.


Son Güncelleme: 18.06.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Fatma SultanAlara TuranPayitaht AbdülhamidTrt 1
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