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Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan yer aldığı dizi ve film yapımları

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan yer aldığı dizi ve film yapımları haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 11.12.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 19:20
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan yer aldığı dizi ve film yapımları
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TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosuna dahil olan Fatma Sultan karakteri izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Fatma Sultan, 5. Murat’ın kızı ve Abdülhamid’in yeğenidir. Diziye Fatma Sultan karakteri ile dahil olan oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır.

Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir?

Payitaht Abdülhamid dizisinde Fatma Sultan karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır. Daha önce Kardeş Çocukları ve Çukur dizilerinden tanıdığımız Turan, 14 Eylül 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. Güzel oyuncu tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Alara Turan 1,68 boyunda ve 58 kg ağırlığındadır.



Son Güncelleme: 11.12.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Fatma SultanAlara TuranPayitaht AbdülhamidTrt 1
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