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Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan kimdir?

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan kimdir? haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan kimdir? haberinin tüm yeni gelişmeleri 4 Haziran 2021 Cuma günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

04 Haziran 2021 Cuma 19:20
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan kimdir?
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TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosuna dahil olan Fatma Sultan karakteri izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Fatma Sultan, 5. Murat’ın kızı ve Abdülhamid’in yeğenidir. Diziye Fatma Sultan karakteri ile dahil olan oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır.

Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir?

Payitaht Abdülhamid dizisinde Fatma Sultan karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır. Daha önce Kardeş Çocukları ve Çukur dizilerinden tanıdığımız Turan, 14 Eylül 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. Güzel oyuncu tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Alara Turan 1,68 boyunda ve 58 kg ağırlığındadır.


Son Güncelleme: 04.06.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Fatma SultanAlara TuranPayitaht AbdülhamidTrt 1
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