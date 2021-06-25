Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan'ın hayatı ve yer aldığı diziler

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosuna dahil olan Fatma Sultan karakteri izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Fatma Sultan, 5. Murat’ın kızı ve Abdülhamid’in yeğenidir. Diziye Fatma Sultan karakteri ile dahil olan oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır.

Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir?

Payitaht Abdülhamid dizisinde Fatma Sultan karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır. Daha önce Kardeş Çocukları ve Çukur dizilerinden tanıdığımız Turan, 14 Eylül 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. Güzel oyuncu tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Alara Turan 1,68 boyunda ve 58 kg ağırlığındadır.