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Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan'ın hayatı ve yer aldığı diziler haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 25-06-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 19:20
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
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TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosuna dahil olan Fatma Sultan karakteri izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Fatma Sultan, 5. Murat’ın kızı ve Abdülhamid’in yeğenidir. Diziye Fatma Sultan karakteri ile dahil olan oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır.

Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir?

Payitaht Abdülhamid dizisinde Fatma Sultan karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır. Daha önce Kardeş Çocukları ve Çukur dizilerinden tanıdığımız Turan, 14 Eylül 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. Güzel oyuncu tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Alara Turan 1,68 boyunda ve 58 kg ağırlığındadır.


Son Güncelleme: 25.06.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Fatma SultanAlara TuranPayitaht AbdülhamidTrt 1
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