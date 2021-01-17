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Payitaht Abdülhamid dizisi Ernest kim? Gerçek adı ne, hangi dizilerde oynadı?

Payitaht dizisi Ernest karakterini canlandıran oyuncumuza dair bütün detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 22:55
Payitaht Abdülhamid dizisi Ernest kim? Gerçek adı ne, hangi dizilerde oynadı?
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Her Cuma akşamı TRT 1’de yayınlanan, başrollerinde Bülent İnal, Vildan Atasever, İsmail Hakkı, Cem Uçan, Kaan Turgut ve Hakan Boyav gibi isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisine 135. Bölümünde Enest Cassel karakteri de dahil olacak.

Payitaht Abdülhamid dizisi Enest karakterine hayat verecek oyuncu kim?

Payitaht Abdülhamid dizisinde Enest Cassel karakterine hayat verecek oyuncu Altan Erkekli olacak. Oyuncu en son TRT 1’de ekrana gelen “Ya İstiklal Ya Ölüm” isimli dizide rol almıştı.

1955 yılı Ocak ayında dünyaya gelen oyuncu İstanbul doğumludur. 66 yaşındaki oyuncu oğlak burcu. Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Oyunculuğa ilkokul zamanlarında tiyatro ile adım atan oyuncu, Maksim Gorki’ye ait “Ana” isimli oyunla profesyonel olarak tiyatroya başlamıştır. TV karşısına ise, “Dolap Beygiri” isimli sinema filminde, sıradan bir memur rolü ile çıkmıştır. 1982 ile 1989 yılları arasında “Can Şenliği” isimli dizide serseri bir genci canlandıran oyuncu, yalnızca tiyatro ve sinema oyunculuğu yapmamış aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapmıştır. Ayrıca bu dönemde meşhur olan Edi karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

1995’te Bir Demet Tiyatro ile izleyici ile buluşması ülkede tanınmasına neden olmuştur. 2000’li yıllarda Vizontele isimli sinema filminde canlandırdığı Nazmi karakteri ile oyunculuğunu kanıtlamış, 2013’te Vizontele Tuba filmi ile önceki filmle bağlantılı olarak ekranlarda yer almıştır.

Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisinde Muslihiddin karakterini canlandıran oyuncu, Payitaht Abdülhamid dizisi ile yine tarihi bir yapımda yer almış olacaktır.  



Son Güncelleme: 17.01.2021 22:55
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PayitahtErnest
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