İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç nerelidir?

Birçok kişinin merak ettiği Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç nerelidir? haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 16-10-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 19:15
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç nerelidir?
Takip Et:

TRT1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit’e yeni bir oyuncu katıldı. Katılan oyuncunun rolü ve kim olduğu merak edilirken yapılan açıklamalarda diziye katılan rolün Aliye Sultan olduğu belirtildi.


Aliye Sultan’ın diziye katılması sonrasında pek çok kişi gerçekte Aliye Sultan’ın kim olduğu araştırmaya başladı. Aliye Sultan, Sultan Abdülhamit’in yeğenidir ve 5. Murat’ın da kızıdır.

Payitaht Abdülhamit Aliye Sultan kimdir? Gerçek adı nedir?

Aliye Sultan karakterine hayat verecek oyuncu Gökşin Saraç olarak açıklandı. Güzel oyuncu geçtiğimiz sezonlarda da dizide vardı ancak kısa bir süre sonra diziden ayrıldığı açıklanmıştı. Diziye tekrar katılan ve bu sefer sezon boyunca göreceğimiz Saraç, Selçuk Üniversitesi Konservatuar mezunudur.

Dizinin 5. Sezonunda kadroya katılan Saraç daha öncesinde 2013 yılında Rüzgarlı Sokak dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçmiştir.

Gökşin Saraç görev aldığı yapımlar

  • Payitaht Abdülhamid (Aliye Sultan) – 2020
  • Rüzgarlı Sokak – 2013

 



Son Güncelleme: 16.10.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aliye SultanGökşin SaraçPayitaht Abdülhamit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Menajerimi Ara Leyla karakterini kim canlandırıyor? Pınar Ünsal biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Arka Sokaklar Asiye Çoban kimdir? Gerçek adı ne? Melisa Şalgam oynadığı diziler
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi ne zaman final yapacak, final tarihi belli mi?
Kırmızı Oda Necdet kimdir? Gerçek adı nedir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç?
Çocukluk Öğretmen Betül kimdir? Damla Cercisoğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Kırımızı Oda Tarık karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç nerelidir?
Çocukluk dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
The Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncuları
Nisan 2020 BİMCELL bedava internet kampanyaları1 GB, 5 GB, 6 GB, 8 GB hediye internet
Dudullu Postası Cem kimdir? Gerçek adı nedir? Özgür Emre Yıldırım hakkında bilgiler
Özcan Denizin eşi Feyza Aktan kimdir? Kaç yaşındadır? Feyza Aktan hakkında bilgiler
Nescafe Mercedes Çekiliş Sonucu Ne Zaman Açıklanacak? 2019 Nescafe Mercedes Çekiliş Sonuçları Kazanan Kişiler Listesi Açıklandı
Üniversite harçları hangi bankalar üzerinden yatırılır? Harç ödeme işlemleri nasıldır?
Acun Ilıcalı bedava bilgisayar nasıl alınır, ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Acun uzaktan eğitime destek bedava tablet ve bilgisayar başvurusu
Bridgerton dizisi ne zaman başlayacak? Netflix Bridgerton dizisi yayın tarihi belli oldu
Savaşçı yeni sezon 2020 ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisinin yeni sezonu için sevindiren gelişme
Babil dizisi final mi yapacak? Babil yayınlanmaya devam edecek mi?
Fenerbahçe Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? Fb - Bayern şifresiz Bein Haber'de

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.