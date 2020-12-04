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Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 4 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

04 Aralık 2020 Cuma 19:15
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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TRT1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit’e yeni bir oyuncu katıldı. Katılan oyuncunun rolü ve kim olduğu merak edilirken yapılan açıklamalarda diziye katılan rolün Aliye Sultan olduğu belirtildi.

Aliye Sultan’ın diziye katılması sonrasında pek çok kişi gerçekte Aliye Sultan’ın kim olduğu araştırmaya başladı. Aliye Sultan, Sultan Abdülhamit’in yeğenidir ve 5. Murat’ın da kızıdır.

Payitaht Abdülhamit Aliye Sultan kimdir? Gerçek adı nedir?

Aliye Sultan karakterine hayat verecek oyuncu Gökşin Saraç olarak açıklandı. Güzel oyuncu geçtiğimiz sezonlarda da dizide vardı ancak kısa bir süre sonra diziden ayrıldığı açıklanmıştı. Diziye tekrar katılan ve bu sefer sezon boyunca göreceğimiz Saraç, Selçuk Üniversitesi Konservatuar mezunudur.

Dizinin 5. Sezonunda kadroya katılan Saraç daha öncesinde 2013 yılında Rüzgarlı Sokak dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçmiştir.

Gökşin Saraç görev aldığı yapımlar

  • Payitaht Abdülhamid (Aliye Sultan) – 2020
  • Rüzgarlı Sokak – 2013

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Aliye SultanGökşin SaraçPayitaht Abdülhamit
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