İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç hakkında bilgiler

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç hakkında bilgiler haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 14-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:15
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç hakkında bilgiler
Takip Et:

TRT1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit’e yeni bir oyuncu katıldı. Katılan oyuncunun rolü ve kim olduğu merak edilirken yapılan açıklamalarda diziye katılan rolün Aliye Sultan olduğu belirtildi.

Aliye Sultan’ın diziye katılması sonrasında pek çok kişi gerçekte Aliye Sultan’ın kim olduğu araştırmaya başladı. Aliye Sultan, Sultan Abdülhamit’in yeğenidir ve 5. Murat’ın da kızıdır.

Payitaht Abdülhamit Aliye Sultan kimdir? Gerçek adı nedir?

Aliye Sultan karakterine hayat verecek oyuncu Gökşin Saraç olarak açıklandı. Güzel oyuncu geçtiğimiz sezonlarda da dizide vardı ancak kısa bir süre sonra diziden ayrıldığı açıklanmıştı. Diziye tekrar katılan ve bu sefer sezon boyunca göreceğimiz Saraç, Selçuk Üniversitesi Konservatuar mezunudur.

Dizinin 5. Sezonunda kadroya katılan Saraç daha öncesinde 2013 yılında Rüzgarlı Sokak dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçmiştir.

Gökşin Saraç görev aldığı yapımlar

  • Payitaht Abdülhamid (Aliye Sultan) – 2020
  • Rüzgarlı Sokak – 2013

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aliye SultanGökşin SaraçPayitaht Abdülhamit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??

Popüler Haberler

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar 2021
Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman hakkında bilgiler
17-18-19 Mayıs tatil mi? 17-18-19 Mayıs'ta da sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?
Hamilelik belirtileri nelerdir ne zaman başlar, ne zaman ortaya çıkar?
Rüyada köpek sevmek görmek görmek neye işaret eder? Rüyada köpek sevmek görmenin anlamları ve yorumları
Beşiktaş bu akşam şampiyon olabilir mi, bugün belli olacak mı? Süperlig şampiyonluk için tüm senaryolar
Akrep dizisi Fikret karakteri kimdir? Bekir Aksoy'un hayatı ve yer aldığı diziler
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekim yeri ve mekanları
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? Gerçek adı ne? İlhan Şen oynadığı diziler
Son Yaz dizisi Eray karakteri kimdir? Yunus Narin'in hayatı ve yer aldığı diziler
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz doğum tarihi
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.