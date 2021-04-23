İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan karakterini kim canlandırıyor? Gökşin Saraç biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan karakterini kim canlandırıyor? Gökşin Saraç biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan karakterini kim canlandırıyor? Gökşin Saraç biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkındaki güncel bilgileri 23 Nisan 2021 Cuma tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 19:15
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan karakterini kim canlandırıyor? Gökşin Saraç biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit’e yeni bir oyuncu katıldı. Katılan oyuncunun rolü ve kim olduğu merak edilirken yapılan açıklamalarda diziye katılan rolün Aliye Sultan olduğu belirtildi.

Aliye Sultan’ın diziye katılması sonrasında pek çok kişi gerçekte Aliye Sultan’ın kim olduğu araştırmaya başladı. Aliye Sultan, Sultan Abdülhamit’in yeğenidir ve 5. Murat’ın da kızıdır.

Payitaht Abdülhamit Aliye Sultan kimdir? Gerçek adı nedir?

Aliye Sultan karakterine hayat verecek oyuncu Gökşin Saraç olarak açıklandı. Güzel oyuncu geçtiğimiz sezonlarda da dizide vardı ancak kısa bir süre sonra diziden ayrıldığı açıklanmıştı. Diziye tekrar katılan ve bu sefer sezon boyunca göreceğimiz Saraç, Selçuk Üniversitesi Konservatuar mezunudur.

Dizinin 5. Sezonunda kadroya katılan Saraç daha öncesinde 2013 yılında Rüzgarlı Sokak dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçmiştir.

Gökşin Saraç görev aldığı yapımlar

  • Payitaht Abdülhamid (Aliye Sultan) – 2020
  • Rüzgarlı Sokak – 2013

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aliye SultanGökşin SaraçPayitaht Abdülhamit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyadan büyük tepki!
Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyadan büyük tepki!

Popüler Haberler

Arka Sokaklar Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kırmızı Oda dizisinde Meliha’nın kızı karakterini Deniz Altan canlandırıyor
Arıza kaç bölüm yayınlanacak? Show TV Arıza final tarihi
Kırmızı Oda dizisindeki Necdet karakteri kimdir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç?
Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel kimdir, nereli yaşı kaç?
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan karakterini kim canlandırıyor? Gökşin Saraç biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev Ömer karakterini kim canlandırıyor? Cihangir Ceyhan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kırmızı Oda dizisindeki Galip karakteri kimdir? Celil Nalçakan nereli, yaşı kaç?
Barbaros Barbaros kimdir? Ulaş Tuna Astepe kimdir, nereli yaşı kaç?
Günlük burç yorumları; 24 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumları
Alev Alev final mi yapıyor, neden final yapıyor?
AGİ tutarları Nisan 2021 asgari ücret bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tutarları tablosu
Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti Bim'de satışı başladı
Rüyada ceviz toplamak görmek ne demektir? Rüyada ceviz toplamak görmek anlamı, tabiri nedir?
PTT Çağrı merkezi aracılığıyla PTT kart şifre alma işlemleri
Arka Sokaklar dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmek anlamı, tabiri nedir?
Fox TV Kefaret dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Rüyada ev taşıma görmek ne demektir? Rüyada ev taşıma görmenin tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.