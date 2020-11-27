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Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan karakteri kimdir? Gökşin Saraç kimdir, nereli, kaç yaşında?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan karakteri kimdir? Gökşin Saraç kimdir, nereli, kaç yaşında? haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 27.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 19:15
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan karakteri kimdir? Gökşin Saraç kimdir, nereli, kaç yaşında?
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TRT1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit’e yeni bir oyuncu katıldı. Katılan oyuncunun rolü ve kim olduğu merak edilirken yapılan açıklamalarda diziye katılan rolün Aliye Sultan olduğu belirtildi.


Aliye Sultan’ın diziye katılması sonrasında pek çok kişi gerçekte Aliye Sultan’ın kim olduğu araştırmaya başladı. Aliye Sultan, Sultan Abdülhamit’in yeğenidir ve 5. Murat’ın da kızıdır.

Payitaht Abdülhamit Aliye Sultan kimdir? Gerçek adı nedir?

Aliye Sultan karakterine hayat verecek oyuncu Gökşin Saraç olarak açıklandı. Güzel oyuncu geçtiğimiz sezonlarda da dizide vardı ancak kısa bir süre sonra diziden ayrıldığı açıklanmıştı. Diziye tekrar katılan ve bu sefer sezon boyunca göreceğimiz Saraç, Selçuk Üniversitesi Konservatuar mezunudur.

Dizinin 5. Sezonunda kadroya katılan Saraç daha öncesinde 2013 yılında Rüzgarlı Sokak dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçmiştir.

Gökşin Saraç görev aldığı yapımlar

  • Payitaht Abdülhamid (Aliye Sultan) – 2020
  • Rüzgarlı Sokak – 2013

 



Son Güncelleme: 27.11.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Aliye SultanGökşin SaraçPayitaht Abdülhamit
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