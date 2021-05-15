Payitaht Abdülhamid dizisi 4. sezon oyuncu kadrosu belli oldu!

Payitaht Abdülhamid; Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihin en fazla araştırılan, en fazla tartışılan ve dünyanın manipülasyon hamleleri ile gözünü Osmanlı topraklarına diktiği dönemlerde tahta çıkıp, 33 sene gücü ve zekası ile İmparatorluğu var gücü ile ayakta tutan Sultan Abdülhamid Han’ın son 13 senelik Padişahlık Dönemini, ES Film imzası ile TRT ekranlarına aktarıyor. Proje Tasarımı Osman Bodur’a aittir ve senaryosunu yine Osman Bodur ile Uğur Uzunok’un yaptığı “Payitaht - Abdülhamid”, II. Abdülhamid Han'ın bu son 13 senelik döneminde yaşanmış olan olaylar çerçevesinde Batılı devletler “yeni yüzyılı” kendileri için dizayn etmeyi arzularken, karşılarına dikilen yürekli adamın hikâyesi seyirciye aktarılıyor. Peki, Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları kim? İşte cevabı…

Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncu kadrosu

Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları kim? Sorusunun yanıtı sık sık araştırılıyor. Payitaht Abdülhamid oyuncu kadrosunda yer alan oyuncular haberimizin devamında

Payitaht Abdülhamid dizisinin hikayesi ile oyuncu kadrosu

Başrol kadrosunda; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisinin 50’ye yakın ana kadro oyuncusu olacak şekilde figüranlarla beraber 400-500 kişilik bölüm oyuncusu yer alıyor. Zaman zaman Yeşilçam’ın usta ve emektar oyuncuları da seyirci ile buluşuyor. Dizide, 120 kişilik teknik ekip çalışıyor.

Devrim Yakut ( Cemile Sultan)

Tiyatro, TV ve sinema sanatçısı Devrim Yakut, Payitaht Abdülhamid’in 4. sezonunda tarihin güçlü kadın karakterlerinden, Sultan Abdülmecid’in kızı ve Sultan Abdülhamid Han’ın kız kardeşi Cemile Sultan olarak dizinin kadrosunda yer alacak.

Sermet Yeşil (Zalman David Levontin)

Sultan Abdülaziz suikastinde parmağı olduğu bilinen eşi Mahmud Celaleddin Paşa’yı abisi Abdulhamid’in görevinden azletmesine, idam hükmünden sürgüne göndermesine rağmen boşamayan Cemile Sultan, yıllarca kocası ile kaybettiği 3 oğlunun acısını yaşayan kuralcı, otoriter, hoşgörüsüz ve haremde herkese kök söktürecek bir Sultan olarak saraya gelecek.

Sinema, TV ve tiyatronun sevilen isimleri arasında yer alan Sermet Yeşil, Payitaht’ın 4. Sezon kadrosuna Global Sermaye tarafından dünya savaşının planlayıcı aklı olarak yetiştirilen ve dünyada ki savaş taktiklerini iyi bilen ‘Savaş Mimarı’ Zalman Levontin rolü ile dahil olacak.

Ceyhun Mengiroğlu (Mehmet Celaleddin)

Yakışıklı oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, Payitaht isimli diziye Şehzade Abdülkadir ile aynı yaşlarda olan Cemile Sultan’ın oğlu Mehmet Celaleddin karakterini canlandırmak için katılıyor. Avrupa’da çok iyi bir eğitim alan, oldukça başarılı, devleti ile dayısı Abdülhamid’e bağlılığıyla dikkat çeken bir genç olarak Şurayı Devlet Azası vazifesinin başına geçen Mehmet Celaleddin, Şehzade Abdülkadir’le çatışmalar yaşayacaktır.

Gülsüm İlhan Ali(Gülcemal)

Güzelliği ile dikkat çeken Gülsüm İlhan Ali, Gülcemal karakteri ile bu sezon Payitaht’ın taze kanları arasında yer alıyor. Kimsesizler yurdunda büyüyen, kendisi gibi kimsesiz çocuklara ve insanlara yardım eden, temiz ahlakı, güler yüzü ile herkesin, özellikle de Bidar’ın gönlünü kazanan, büyüdükten sonra da yurtta çalışmaya başlayan karakter olan Gülcemal, neşesi, dürüstlüğü, cesareti ve yardımseverliğiyle tam bir Çalıkuşu. Seneler öncesinde tanıştığı Mehmet Celaleddin’e birbirlerine âşık olan Gülcemal’in en büyük hayali sevdiğine kavuşmaktır.

Alp Akar (Ahmet Nurettin Efendi)

Küçük olsa da pek çok projede oynayan Alp Akar, Payitaht’a Abdülhamid’in Behice Hanım’dan olan oğlu Ahmet Nurettin Efendi karakteri ile diziye dahil oluyor. Babası Abdülhamid tarafından saraya getirilen Ahmet Nurettin Efendi, Payitahtın en küçük ve yaşı nedeni ile haremdekilere zorluklar yaşatacak şehzadesi olarak ekranda yer alacak.