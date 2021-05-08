İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Payitaht Abdülhamid dizisi 150.bölüm tek parça, Youtube izle - TRT 1 Payitaht Abdülhamid canlı yayın izle

Okurlarımızın merak ettikleri Payitaht Abdülhamid dizisi 150.bölüm tek parça, Youtube izle - TRT 1 Payitaht Abdülhamid canlı yayın izle haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 8 Mayıs 2021 Cumartesi tarihli haberimizde konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:22
Payitaht Abdülhamid dizisi 150.bölüm tek parça, Youtube izle - TRT 1 Payitaht Abdülhamid canlı yayın izle
Takip Et:

Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Payitaht Abdülhamid 150.bölüm izle, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm merakla bekleniyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Payitaht Abdülhamid tek parça ve ful HD olarak ekranlara gelecek.

Payitaht Abdülhamid 150.bölüm 7 Mayıs 2021 Cuma saat 20:00’de TRT 1’den yayınlanıyor.

Payitaht Abdülhamid 150.bölüm izlemek için tıklayınız.

Payitaht Abdülhamid 150.bölüm özet

Abdülhamid Sadrazam Paşa ile yüzleşecek. Mahmut Paşa, Selim ve Necip Paşa tarafından Fransız sefaretinden kurtarılacak. Mahmut Paşa ise idam sehpasına çıkarılacak. Abdülhamid kendisini derinden üzecek bir sürprizde öğrenecek.

Saliha Mary’ye haremi tanıtmaya çalışırken, Mary, bambaşka bir amaca hizmet etmektedir. Abdülhamid ile tanışmaya hazırlanan Aliye’den yardım isteyen Saliha duruma karşı çıkar ve Mary planını ortaya koyar. Abdülhamid ile tanışan Mary amacına ulaşacaktır.

Payitaht Abdülhamit son bölüm özet

Dizinin bu bölümünde Selim Paşa’nın ortadan kaybolmasının ardından Abdülhamid’e telefon gelir. Bu telefonda Mahmut Paşa, Abdülhamid’i tehdit eder ve devlet adına yanlış kararlar almasına ister. Şehzade Ahmet Nuri ise gelen telefonun peşine düşüp mason paşayı yakalamak ister.

Aliye, sevdiği adama kavuşmak ve mutlu bir hayat sürmek hayalini gerçekleştiremediği içi çok üzgündür. Naime de Aliye’ye yardım ettiği için pişmandır.

Mahmut Paşa saraya gelir ve Abdülhamid’den padişahlığı bırakmasını ister. Ayrıca gizli teşkilat ile iletişim halinde olan Mahmut Paşa, Cassel’e tuzak kurar. Abdülhamid ise padişahlığı bırakma sorusuna ne yanıt verecek bu bölümde görülecek.

Payitaht Abdülhamit konusu ne?

1896 yılında Sultan Abdülhamit’in padişah olduğu 20 yıllık dönem içerisinde Jön Türkler başta olmak üzere birçok muhalif kanatla yaşanan olayların yanı sıra yabancı ülkelerin Osmanlı üzerindeki kirli planlar dizide anlatılmaktadır. Devleti zorlu dönemde bir arada tutmaya çalışan Abdülhamid’in ülke içindeki sorunlar, siyasi olaylar ve yaşanan savaşlara karşı duruşu dizide açık şekilde gösterilmektedir.

Payitaht Abdülhamit oyuncuları kim?

Sultan Abdülhamit rolünde Bülent İnal’ın yer aldığı dizide Vildan Atasever, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Süeda Çil, Özlem Conker gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Payitaht Abdülhamit ne zaman, saat kaçta?

Payitaht Abdülhamid her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak.

Payitaht Abdülhamid 150.bölümüyle 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında.





Son Güncelleme: 08.05.2021 09:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Payitaht Abdülhamid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Made For Love dizi konusu ve oyuncuları
Made For Love dizi konusu ve oyuncuları
Elon Musk SNL Türkiye saati ile kaçta başlayacak? 8 Mayıs 2021 Cumartesi Nbc TV Elon Musk Cumartesi Night Life Show saati
Elon Musk SNL Türkiye saati ile kaçta başlayacak? 8 Mayıs 2021 Cumartesi Nbc TV Elon Musk Cumartesi Night Life Show saati
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlayacak? KVK bu sene başlar mı?
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlayacak? KVK bu sene başlar mı?
Cebimdeki Yabancı TV'de ilk kez 15 Mayıs Cumartesi Show TV'de!
Cebimdeki Yabancı TV'de ilk kez 15 Mayıs Cumartesi Show TV'de!
Akıncı dizisi sezon finali ne zaman? Akıncı yeni sezonda devam edecek mi?
Akıncı dizisi sezon finali ne zaman? Akıncı yeni sezonda devam edecek mi?
Bu akşam hangi diziler var? 8 Mayıs 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 8 Mayıs 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı

Popüler Haberler

Payitaht Abdülhamid dizisi 150.bölüm tek parça, Youtube izle - TRT 1 Payitaht Abdülhamid canlı yayın izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm
Gönül Dağı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Gönül Dağı 26. bölüm tek parça izle!
Savaşçı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Savaşçı 103. bölüm tek parça izle!
Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim yeni bölüm izle! Kardeşlerim 11. bölümünde neler olacak?
Arka Sokaklar dizisi 589.bölüm tek parça, Youtube izle - Kanal D Arka Sokaklar canlı yayın izle
Akıncı canlı izle! Akıncı yeni bölüm izle! Akıncı 19. bölümü ATV
Kırmızı Oda yeni bölüm canlı yayın tek parça izle TV 8
Malta yaşam şartları nasıl? 2021 Malta asgari ücretleri
Set Ekstra sunucusu kimdir? Tülay Demir Oktay kimdir, nereli yaşı Kaç?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 95.bölüm tek parça, Youtube izle - ATV Bir Zamanlar Çukurova canlı yayın izle
UEFA Avrupa Ligi final maçını hangi takımlar oynayacak? Finalistler belli oldu!
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
AÖF 2021 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi'nin hayatı!
Mescid-i Aksa nerededir? Önemi nedir? Mescid-i Aksa’da neler yaşanıyor?
İkea çalışma günleri ve saatleri 2021
Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında? GS Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde kimler var?
Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında? GS Başkan Adayı Metin Öztürk'ün listesinde kimler var?
Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü ne zaman başlayacak? Kadir Gecesi akşam namazından sonra mı başlar?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.